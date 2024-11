Paolo Bonolis: conosci tutti i suoi 5 figli? Chi sono e cosa fanno nella vita

Il celebre conduttore di Canale 5 ha una famiglia davvero meravigliosa: ecco chi sono i 5 figli di Paolo Bonolis.

Nonostante si sia separato da sua moglie, Sonia Bruganelli, nello scorso anno, Paolo Bonolis continua ad avere una famiglia unita e felice. L’uomo ha ben 5 figli, di cui due avuti dalla prima moglie, Diane Zoeller e tre avuti dalla Bruganelli, in seguito.

Anche se provengono da due matrimoni distinti, questi ragazzi sono comunque parecchio legati e questo è anche merito di Paolo stesso, un padre affettuoso, protettivo, ma in grado di lasciare il giusto spazio ai suoi figli, anche per sbagliare. Il conduttore ha sempre sottolineato l’importanza di essere presente per la famiglia.

Vediamo, allora, chi sono e cosa fanno nella vita i cinque figli di uno dei conduttori più amati e acclamati della televisione italiana. Conosciamo meglio qualche dettaglio della vita privata di Bonolis che, in genere, siamo abituati a vedere nelle vesti di mattatore, pronto a farci divertire con i suoi show.

I figli di Paolo Bonolis

Una bella famiglia allargata quella di Bonolis, che può vantare la presenza di cinque figli, che si amano e che lo amano. Dal suo primo matrimonio, con Diane, Paolo ha avuto Stefano e Martina. Il ragazzo, nato nel 1984, è ormai è un uomo, che vive negli USA e che, nel 2022, è diventato padre. Il primogenito non ha seguito le orme del papà ma, dai suoi post, appare comunque un ragazzo molto spigliato e simpatico. D’altronde, buon sangue non mente. Riguardo al suo lavoro, non abbiamo notizie, però, sappiamo che, dopo un periodo freddo, Stefano e Paolo si sono ricongiunti e lo stesso conduttore va spesso negli Stati Uniti, per stare assieme al figlio e alla nipotina. Inoltre, i due sono legati dalla fede calcistica, dall’amore per l’Inter.

Martina, invece, oggi ha 38 anni ed è una psicologa, come la madre. Anche lei vive negli USA e anche lei gode di un ottimo rapporto con il papà. Nonostante la lontananza, i due cercano di vedersi il più possibile, facendo coincidere il tutto con gli impegni lavorativi. E, ora, scopriamo di più sui figli della Bruganelli. Ricordiamo che sono tre, Silvia, Davide e Adele, avuti a pochi anni di distanza l’una dall’altro.

Un altro pezzo di cuore di Bonolis

Dal matrimonio con Sonia Bruganelli, nel 2003 è nata Silvia, nel 2004 è nato Davide e nel 2007 è nata Adele. Insomma, i figli di Bonolis, avuti dalla seconda moglie, sono un altro pezzo di cuore del conduttore. La prima, Silvia, è nata con una cardiopatia, diagnostica quando Sonia era all’ottavo mese di gravidanza. Per questo, la gravidanza della bambina è stata parecchio travagliata, ma l’amore dei suoi genitori è riuscito a darle una spinta in più e oggi, dopo una delicata operazione al cuore, Silvia vive una vita serena.

Suo fratello Davide, invece, è un calciatore professionista, che gioca nella Triestina. Spesso, abbiamo il piacere di vederlo come ospite a Ballando con le stelle, per via della partecipazione della madre. Adele, invece, è apparsa in qualche videomessaggio per il papà, ma di lei si sa ancora poco. Siamo sicuri che la ragazza avrà tutto il tempo per sbocciare e per prendere la strada del successo, a prescindere dal fatto che scelga di seguire o meno le orme dei suoi genitori.