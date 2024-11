Smontato il teatrino al Grande Fratello: Maria Vittoria rivela cosa le hanno detto gli autori in confessionale [VIDEO]

La concorrente del Grande Fratello non ha peli sulla lingua e sputa fuori tutta la verità: ecco cosa hanno detto gli autori a Maria Vittoria.

Quest’anno, il Grande Fratello sta facendo parecchio discutere, forse anche di più rispetto ad alcune edizioni passate. Al centro dell’attenzione, ci sono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che ormai fanno coppia fissa, nonostante, inizialmente, avevano puntato ad altri partner.

Chiusa la conoscenza con Helena Prestes e Javier Martinez, dunque, i due hanno finalmente l’occasione di scoprirsi, ma non tutti gli inquilini condividono i loro atteggiamenti. Di recente, infatti, abbiamo assistito a un duro scontro tra Spolverato e Maria Vittoria Minghetti. La ragazza, che sta venendo fuori poco a poco, portando alla luce anche i suoi sentimenti per Tommaso, ha risposto per le rime al suo coinquilino.

Tutto è accaduto nella notte, dopo la prima serata di lunedì scorso e le immagini hanno fatto il giro del web. Ma, sfortunatamente per la bella romana, i problemi non sono finiti qui. Online è spuntato il video in cui lei dichiara cosa le hanno detto gli autori in confessionale, smontando tutto il teatrino del reality. Scopriamone di più insieme.

Diverbi al Grande Fratello

Dopo il ritorno di Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano, Maria Vittoria è stata una degli inquilini a mostrare più perplessità riguardo la veridicità della coppia. La dottoressa di medicina estetica avrebbe puntato il dito contro l’ex velina, per via del suo comportamento scorretto nei confronti del pallavolista argentino. Così, nelle ore successive alla diretta, i toni si sono fatti sempre più accesi e la ragazza è esplosa, dando contro a Lorenzo, che non ha saputo mantenere di certo la calma.

Quando il video della loro lite ha fatto il giro del web, il ragazzo è stato pesantemente attaccato dagli utenti, che hanno ritenuto poco carino il fatto di urlare in faccia a una donna. Nonostante questo, pare che anche Maria Vittoria abbia dovuto fare i conti con le critiche di qualcuno. A riprenderla, sarebbero stati proprio gli autori. Sappiamo che tutto questo sembra assurdo, ma c’è un video in rete che lo dimostra. A confessarlo, è la diretta interessata.

La gieffina spiffera tutto

Dopo la lite tra Maria Vittoria e Lorenzo, pare gli autori abbiano chiamato la romana in confessionale, facendole presente di aver utilizzato toni troppo accesi e di aver esagerato nei modi. La ragazza ha confessato l’accaduto ad alcuni dei suoi compagni d’avventura, mostrandosi parecchio pensierosa e turbata dall’accaduto.

Mariavittoria: ” mi è stato detto dal confessionale che ho esagerato nei modi”

MA VOI DOVETE FALLIRE,QUELLO FA L’AGGRESSIVO NEI MODI E NEI GESTI E VOI FATE SENTIRE SBAGLIATA UNA RAGAZZA CHE NON HA FATTO NULLA.

VI DOVETE VERGOGNARE, VOI E I VOSTRI SCHIFOSI PROTETTI#grandefratello pic.twitter.com/mkWiYd1Wej — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) November 5, 2024

Così facendo, la gieffina avrebbe smontato il teatrino del Grande Fratello, poiché gli autori dovrebbero essere imparziali, dovrebbero far notare comportamenti scorretti, qualora ce ne fossero, a chiunque li metta in atto. Purtroppo, però, pare che Spolverato non sia stato affatto richiamato per aver reagito in quel determinato modo contro la sua coinquilina. Chiaramente, tutto ciò ha fatto discutere parecchio web, che si è diviso in due distinte fazioni, una che appoggia le reazioni di Lorenzo e l’altra che sostiene Maria Vittoria.