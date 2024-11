Enzo Paolo Turchi: la sua casa é una dimora da sogno | Dove vive il coreografo con Carmen Russo e la loro figlia

Il coreografo più famoso della TV mostra a tutti la sua casa da favola: ecco dove vivono Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, nessuno avrebbe mai immaginato che il matrimonio tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo nascondesse così tante ombre. Eppure, i due hanno dimostrato che nessuno è perfetto, si sono messi in discussione e hanno saputo far fronte alla crisi che li ha investiti.

In tanti, infatti, avevano creduto che i dissapori tra la coppia fossero solamente parte di una messa in scena, per far entrare la ballerina nella casa più spiata d’Italia e mettere in scena un bel teatrino. Il coreografo stesso, invece, secondo quanto riportato dal sito msn.com, avrebbe confermato le voci sulla presunta crisi e Alfonso Signorini sarebbe intervenuto, facendo arrivare Carmen in casa.

Dopo qualche giorno di convivenza, durante il reality, Enzo Paolo e la sua dolce metà sono tornati più uniti di prima, mettendo da parte le incomprensioni, anche per il bene della loro unica figlia, Maria. Non dimentichiamo, infatti, che i due, al di fuori del programma, hanno una splendida famiglia e una casa da sogno in cui rifugiarsi. Ecco dove vive Turchi.

La dimora del coreografo

Di tanto in tanto, sui social, i followers di Enzo Paolo e di sua moglie Carmen possono scorgere qualche angolo della loro dimora paradisiaca. Una casa arredata con uno stile molto particolare, che rispecchia però la vitalità dei due ballerini. Stiamo parlando di una villa su due piani, con tanto di piscina esterna e con comfort invidiabili.

Un’atmosfera accogliente ma ricca di particolari eclettici, proprio come i padroni di casa, famosi per il loro spirito libero. Il pezzo forte della casa è la piscina, circondata da un giardino e un ampio spazio pavimentato, in pietra, dando vita a un’atmosfera rustica, perfetta per ospitare amici e parenti. Difatti, accanto è stata adibita anche una zona relax, con tanto di lettini. Per quanto riguarda l’interno, invece, la casa si caratterizza per dettagli artistici e personali. Vediamoli insieme.

L’estrosità della casa Turchi-Russo

Due personaggi come Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo non potevano di certo scegliere una dimora priva di carattere e di segni distintivi. Iniziando dal salotto, dove predomina un grande specchio, con una cornice decorativa a motivi intrecciati e un sopramobile con diversi oggetti al di sopra, fino alla cucina, piastrellata tutta di rosso. Ma, questi non sono gli unici dettagli che saltano all’occhio dei loro fan. In salotto, infatti, i divani sono decorati da coperte e cuscini leopardati, mentre le pareti sono arricchite da quadri e opere d’arte.

In cucina, invece, a parte il muro completamente rosso, le piastrelle sono arricchite da disegni di animali e simboli vari. In vista, ci sono parecchi oggetti, che rendono l’ambiente un po’ caotico, ma che danno comunque l’idea di una casa personalizzata al 100%. Questa splendida dimora si trova a Formello ed è immersa nella natura. Uno spazio perfetto per vivere e condividere le gioie della famiglia.