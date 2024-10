Belve: Francesca Fagnani inizia col botto | Data e ospiti della nuova stagione

La conduttrice di Belve fa centro con una carrellata di ospiti incredibili: vieni a scoprire chi siederà di fronte alla Fagnani.

Belve, oramai, si è imposto come un programma della Rai, condotto da una giornalista che sa bene come fare il suo lavoro. Francesca Fagnani, infatti, è amata dal pubblico a casa proprio per la sua capacità di entrare in punta di piedi nelle vite dei suoi ospiti, portando a galla dettagli che nessuno avrebbe mai immaginato.

A quanto pare, la partenza della nuova stagione è stata già fissata. Anche se manca ancora qualche settimana, i fan della trasmissione sono già in trepidante attesa e, sul web, non si fa altro che vociferare su quelli che potrebbero essere i papabili ospiti.

I nomi che sono spuntati fuori sono davvero incredibili, tant’è che i telespettatori non stanno più nella pelle. Vieni a scoprire anche tu quando ripartirà Belve e chi saranno coloro che avranno l’occasione di sedere di fronte a Francesca Fagnani, rispondendo alle sue domande, precise e argute.

Novità importanti per Belve

Solitamente, Belve va in onda tutti gli anni, iniziando verso la prima metà di novembre. Quest’anno, invece, pare ci siano parecchie novità all’orizzonte. Per Francesca Fagnani si prospetta una stagione ricca di sorprese e di soddisfazioni. Ma, al di là della data di inizio, c’è da dire che anche il calendario degli ospiti è abbastanza invitante.

Come sempre, Fagnani si ritroverà a dover maneggiare con cautela tutte le domande da porre alle persone che entreranno nel suo studio, per evitare che queste si sentano in imbarazzo o fuori luogo. Nel corso delle passate edizioni, parecchi sono stati gli altarini usciti fuori grazie alle sue interviste e immaginiamo già che, quest’anno, non sarà da meno. Ecco con chi dovrebbe avere a che fare la giornalista e conduttrice, nella prima puntata.

Un inizio scoppiettante

Secondo quanto si legge sul web, Belve dovrebbe ripartire il 19 novembre e pare proprio che sarà un inizio molto atteso, dopo che Dagospia ha rivelato il primo ospite della stagione. Si tratterebbe di Andrea Giambruno, l’ex compagno di Giorgia Meloni. Il giornalista, sempre secondo la fonte di Dagospia, avrebbe minacciato Mediaset, affermando: “O mi mandano in onda o me ne vado”. Tutto questo, dunque, avrebbe portato l’uomo ad avvicinarsi alla rete avversaria.

Dopo il fuorionda, mandato in onda da Striscia la Notizia, in cui Giambruno flirtava con una collega, l’uomo ha dovuto mettere un punto anche alla sua relazione con Giorgia Meloni. Ora, dopo l’episodio venuto fuori, riguardo Mediaset, il giornalista sarebbe sotto i riflettori, con tutti gli occhi puntati addosso. E, ovviamente, la Fagnani non poteva non approfittare dell’occasione per portarlo in studio e sottoporgli domande da Belve.