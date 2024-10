Perché Francesca Tocca non fa più parte del cast di Amici: lei risponde così

Ad Amici cambiano le carte in tavola e alcuni professionisti dicono addio al programma: ecco perché non rivedremo più Francesca Tocca.

Quest’anno, pare che Maria De Filippi abbia avuto voglia di una ventata di aria fresca nella scuola di Amici. Inizialmente, si vociferava che i professori ad abbandonare la cattedra sarebbero stati diversi, ma alla fine solamente Raimondo Todaro ha dovuto fare spazio a Deborah Lettieri.

Per quanto riguarda i professionisti, invece, Giulia Stabile è in collegamento da Londra, probabilmente per lavoro, mentre Francesca Tocca è completamente sparita dalla scena.

I suoi fan, fin dalla prima puntata della domenica pomeriggio, si sono chiesti che fine avesse fatto la ballerina di latino. Finalmente, arriva la risposta direttamente dalla professionista. Nessuno avrebbe mai immaginato una rivelazione del genere. Scopriamo insieme cosa avrebbe confessato la Tocca.

L’assenza di Francesca Tocca

Il fascino e la bellezza della Tocca non passano di certo inosservati. La donna, infatti, con le sue esibizioni attirava l’attenzione di tutti i telespettatori, incollandoli al piccolo schermo. Quest’anno, invece, i suoi fan dovranno fare a meno del suo talento e della sua sensualità. La spiegazione, forse, è molto più semplice di quello che ci aspettavamo, ma è comunque sorprendente.

Inizialmente, infatti, sono state avanzate diverse ipotesi sul suo abbondono del programma, ma il motivo per il quale Francesca non farà più parte del cast di Amici è stato rivelato da Superguida TV e da DiPiù TV. Le due fonti avrebbe indagato sul fatto, arrivando a una possibile soluzione. Ecco perché la ballerina avrebbe deciso di fare un passo indietro e rinunciare al talent della De Filippi, almeno per quest’anno.

La decisione della professionista

Secondo quanto riportato dalle fonti citate in precedenza, la Tocca avrebbe deciso di non fare più parte di Amici per via dell’uscita di scena del marito Raimondo Todaro. Dopo che il docente di ballo latino-americano è stato sostituito da Deborah Lettieri, Francesca potrebbe essere stata influenzata dal cambiamento e, per questo, avrebbe potuto decidere di mollare tutto.

Alcune fonti vicine alla coppia rivelerebbero che la donna non se la sarebbe sentita di abbandonare il marito in un periodo così delicato. L’amore, dunque, sarebbe stato il vero motivo che avrebbe scatenato il tutto. Ovviamente, i fan della ballerina sono rimasti a bocca aperta nel sentire questa spiegazione, perché pensavano che dietro il suo abbandono ci fosse ben altro. Al momento, la Tocca non avrebbe rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo, quindi non ci resta che attendere e vedere se, nei prossimi giorni, la ballerina si sentirà pronta a rivelare tutta la verità.