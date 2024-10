Uomini e Donne: ex tronista amatissimo vuole allontanarsi dai social | Qual è il motivo che lascia di stucco

Un ex volto di Uomini e Donne si disintossica dai social e prende le distanze dal mondo web: ecco chi è il tronista e perché lo ha fatto.

La popolarità che dà Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, una delle più ambite degli ultimi tempi. Basta poco per entrare nelle grazie del pubblico, ma basta altrettanto poco per perdere tutto e tornare nel dimenticatoio.

Alle volte, un tronista o un personaggio del parterre del trono over inizia a perdere followers quando esce dal programma e non incuriosisce più il suo pubblico di followers. Altre volte, invece, c’è anche chi decide di prendere le distanze dai social, consapevole che questo comporti una perdita di notorietà.

È quello che è accaduto, di recente, a un ex tronista, amatissimo, che avrebbe deciso di allontanarsi da tutti i canali social per un determinato motivo. Quando lo scoprirai, rimarrai a bocca aperta, perché nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Vediamo insieme di chi si tratta.

Il potere dei social network

Dalla loro nascita alla loro diffusione, i social si sono evoluti in una maniera esponenziale. Sono un ottimo canale per rimanere sempre in contatto, per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze, sulle notizie nel mondo, ma possono diventare anche un mezzo nocivo, per chi li utilizza nel modo scorretto o per chi finisce in una parte del web sbagliata.

E così, uno dei tronisti che abbiamo conosciuto nel programma di Uomini e Donne negli ultimi anni, avrebbe deciso di appendere l’account al chiodo, distaccandosi da quel mondo parallelo, virtuale, che farebbe perdere la concezione di quelli che sono i veri valori, la vera felicità. I suoi fan hanno potuto apprendere le sue parole dalla sua storia Instagram, nella quale si è lasciato andare a un flusso di pensieri che ha lasciato tutti di stucco. Ecco chi è il famoso tronista.

Una pausa social

Colui che ha scelto di prendere una pausa dal meccanismo dei social, utilizzandoli solo per mostrare una parte reale della sua vita, la sua quotidianità, in maniera parsimoniosa, è Luca Salatino. Il ragazzo aveva partecipato al programma condotto da Maria De Filippi, scegliendo Soraia e aveva, poi, preso parte a un’edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo le sue parole, la felicità che spesso appare dietro lo schermo non è così vera come sembra. Luca avrebbe bisogno di proseguire il suo percorso interiore, godendo i piccoli attimi che la vita gli regala.