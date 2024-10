Grande Fratello: chi è Simone ormai l’ex fidanzato di Yulia | Ora è finita definitivamente

Yulia nel vortice dei gossip: all’interno della casa del Grande Fratello vengono fuori scottanti verità e spunta Simone, il suo ex fidanzato.

Quando si entra nella casa del Grande Fratello, la popolarità ti investe come un fiume in piena. Ovviamente, questa popolarità fa sì che anche i dettagli della vita privata vengano a galla. Difatti, stando in casa, sotto l’occhio attento delle telecamere, gli inquilini del reality sono continuamente spiati e commentati, sul web e fuori dal web.

Tra i protagonisti di quest’anno, Yulia è una di quelli che ha cercato di preservare le sua vita fuori dal gioco, parlando poco di sé, del suo passato e del suo fidanzato. Sappiamo, però, che si chiama Simone e che, almeno fino all’ultima puntata del Grande Fratello, il suo intento era quello di non mostrarsi. Yulia Bruschi avrebbe voluto vivere questa esperienza da sola e pienamente.

Qualcosa, però, sembrerebbe aver sconvolto i piani e Simone si è presentato in casa, lasciando tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa sarebbe accaduto tra i due e cosa avrebbe portato l’uomo a mettere un punto definitivo alla loro storia. Ecco chi è Simone fidanzato di Yulia.

Il colpo di scena in diretta

Yulia, riservata e attenta a non esporsi molto, per ciò che riguarda la sua vita al di fuori del reality, si è ritrovata nel bel mezzo di un ciclone, nell’ultima puntata del Grande Fratello. È stato Alfonso Signorini a guidare la concorrente verso una verità che nessuno avrebbe mai immaginato di sentire. La Bruschi, infatti, ha spiegato il suo gesto di togliere l’anello e, secondo quanto riportato da Blogtivvu, sarebbe stata decisa a lasciare quella persona fuori dalla sua esperienza, perché prima di entrare nella casa del GF non si sarebbero fatti grandi promesse.

Per questo, nel corso della sua permanenza in gioco, Yulia si sarebbe avvicinata a Giglio e il ragazzi avrebbe espresso la sua volontà nel fare un passo avanti e conoscere meglio la ragazza, uscendo dalla friendzone. Ma, cosa ne penserà la diretta interessata e, soprattutto, come avrà reagito Simone che, nel frattempo, si stava godendo lo spettacolo dal divano di casa sua? Scopriamo come si è evoluta la loro storia.

Il triangolo

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare del confronto che c’è stato tra Yulia e Simone. Secondo quanto riportato da alcune fonti online, tra cui Dilei.it, i due avevano stretto un accordo, stabilendo di non ritrovarsi al GF in una situazione del genere. Simone avrebbe deciso di rispettare la volontà della compagna di vivere un’esperienza fuori dal comune, a patto di non essere umiliato.

A quanto pare, però, la storia nata tra Yulia e Giglio avrebbe ribaltato le carte in tavola, portando scompiglio tra la coppia. La concorrente è parsa divisa tra il rispetto per Simone e l’attrazione per l’inquilino, che si fa sempre più insistente. Ad avere le idee un po’ più chiare, però, sarebbe stato Simone, che avrebbe preferito fare un passo indietro. I due si frequentavano da cinque mesi, hanno convissuto e lui le ha anche presentato la sua famiglia. Forse, è proprio per questo che la delusione dell’uomo è stata grande.