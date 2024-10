Paolo Bonolis: la dedica sui social alla famiglia fa commuovere | Tanto amore e un po’ di nostalgia

Il conduttore fa commuovere tutti i suoi followers con una dedica ai suoi cari: ecco le dolci parole scritte da Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis, per quanto sia un conduttore noto a tutti e per quanto abbia avuto successo, nel corso di tutta la sua carriera, resta un uomo molto riservato nel privato.

La sua famiglia non è mai stata così tanto sotto i riflettori, però, come in questo momento. L’annuncio della separazione da Sonia Bruganelli ha cambiato le carte in tavola, portando Bonolis al centro di un uragano mediatico. E, a quanto pare, neanche la sua ex moglie sarebbe stata immune alla fine del loro matrimonio.

Stando alle rivelazioni fatte da Vanity Fair, la Bruganelli avrebbe visto un cambiamento repentino delle persone attorno a lei, dopo la rottura con il conduttore. Ora, si sentirebbe sola, criticata e giudicata da chi, fino a qualche anno, cercava di tenersela buona solo perché era la moglie di Bonolis. L’uomo, però, pare non si sia lasciato intaccare dai rumors della gente e, sul suo profilo Instagram, si lascia andare a una dolce dedica a tutta la sua famiglia.

Un momento buio per la Bruganelli

Nonostante l’anno turbolento, la coppia ha continuato con la loro vita, lavorando sui progetti futuri e concretizzando quelli presenti. Sonia, però, sembra che debba darsi più da fare rispetto a Paolo, perché le sue azioni e le sue parole sarebbero nel mirino. La sua partecipazione a Ballando con le stelle l’ha portata a dover fare i conti con parecchie critiche, ma la Bruganelli non demorde e va avanti per la sua strada.

A buttare benzina sul fuoco, il commento arrivato, su X, da Marco Salvati, ex autore televisivo di Avanti un altro, che avrebbe accusato la donna di aver costretto il marito a cacciarlo dal programma. Un duro colpo per Sonia, che si aggiunge a tutto ciò che le sta piovendo addosso in queste settimane. Fortunatamente, però, pare ci sia Bonolis a farle da ombrello. Ecco cosa ha scritto sui social.

La dedica di Bonolis

Le parole del conduttore hanno commosso tutti i suoi followers. Bonolis, sotto uno scatto in cui si mostra sorridente, assieme all’ex moglie Sonia e ai loro tre figli, Silvia, Davide e Adele, scrive che le scelte degli adulti devono rimanere degli adulti e non devono, in alcun modo, intaccare il legame genitoriale e l’amore per i figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Alla fine, conclude il messaggio citando un estratto della canzone del grande Califano. In queste poche righe, trapela tutta la dolcezza del conduttore che, nonostante il periodo difficile e la fine di un matrimonio, fa leva ancora a quei momenti passati, in cui erano tutti insieme. Con un pizzico di nostalgia, lascia intendere che ciò che è accaduto tra lui e Sonia non potrà mai compromettere la serenità dei loro figli.