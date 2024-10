Marco Mengoni: dopo il lutto torna a Milano con un’accoglienza speciale [FOTO]

L’affetto dei suoi cari commuove il cantante, che a Milano trova una sorpresa: ecco chi ha incontrato Marco Mengoni dopo il lutto.

La sensibilità di Marco Mengoni è in grado di toccare le corde più profonde dell’animo umano. Da anni, abbiamo potuto constatare la sua bravura, la sua delicatezza, la sua voglia di utilizzare la musica come mezzo per arrivare a quante più persone possibili e, visto la grande platea di fan che il cantante ha, possiamo dire che ci è riuscito alla grande.

Mengoni, però, è sempre circondato anche dall’amore dei suoi cari, che lo supportano in ogni occasione. Di recente, l’uomo ha dovuto affrontare un duro lutto, un colpo che lo segnerà a vita e che ha creato, in lui, ferite, profonde.

Fortunatamente, però, una volta tornato a Milano, dopo aver trascorso giorni tristi e bui a Ronciglione, suo paese di nascita, il cantante è stato accolto in maniera speciale. Scopriamo insieme chi è che è riuscito a fargli tornare il sorriso.

Marco Mengoni lutto: il cantante perde un pezzo importante

Qualche settimana fa, è scomparsa, a 65 anni, la mamma di Mengoni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Nonostante il cantante sapesse delle condizioni di sua madre, il suo addio è stato una doccia fredda, un momento straziante per tutti coloro che amavano la donna. A lei, Marco aveva dedicato il brano Luce e, con lei, il ragazzo ha combattuto fino alla fine.

Durante il funerale, Marco è stato mano nella mano con papà Maurizio, accompagnando il feretro di Nadia Ferrari e dandole un ultimo saluto. Questa perdita segnerà per sempre Mengoni, che dovrà però farsi forza e tornare a scrivere, a cantare, tornare a far emozionare il suo pubblico. Forse, è proprio questo che avrebbe voluto mamma Nadia, la sua prima fan. Fortunatamente, c’è già qualcuno che ci pensa a far tornare il sorriso al cantante di Ronciglione. Tornando a Milano, è stato colto di sorpresa da una persona speciale. Ecco di chi si tratta.

Un amore smisurato

Oltre all’amore che ha ricevuto da parte di tutti i suoi fan, che si sono stretti simbolicamente attorno a Mengoni, dimostrandogli tutto il loro dispiacere, in un momento così delicato, il cantante ha ricevuto il supporto di una persona che è accanto a lui da anni. Ad accoglierlo a Milano, infatti, è stato proprio il suo migliore amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Nelle foto uscite in anteprima su Chi, lo vediamo sorridente, in compagnia di quella che, per lui, è una figura fondamentale nella sua vita. Marco, che è sempre stato attaccato ai valori, alla vita vera, un artista con i piedi per terra, saprà farsi forza anche grazie all’amore di chi gli sta attorno, tornando a emozionare il suo pubblico.