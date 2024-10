Temptation Island: concorrente dà alla luce un maschietto e tutti festeggiano

Una coppia di Temptation Island allarga la famiglia e dà il benvenuto a un bel maschietto: scopriamo insieme di chi si tratta.

Temptation Island è il viaggio nei sentimenti più amato dagli italiani. Un programma ricco di spensieratezza, di divertimento, ma anche di emozioni e di discussioni. Per chi la vive, infatti, questa è un’esperienza molto intensa, nella quale ci si mette in gioco per uscirne più forti di prima, nella migliore delle ipotesi.

Ma, se il percorso prende strade inaspettate, il falò di confronto può essere molto più duro del previsto e molte sono le coppie scoppiate. Chi riesce a lasciare l’isola mano nella mano, però, lo fa in previsione di un futuro più roseo, con tutte le buone intenzioni possibili. Nel corso delle edizioni, abbiamo conosciuto diversi protagonisti che hanno preso parte a Temptation Island e abbiamo vissuto, assieme a loro, i momenti di debolezza e i momenti di gioia della coppia.

Una volta usciti dal programma, molti di lor continuano a essere seguiti sui social, da parte degli utenti che sono curiosi di sapere in che modo si evolverà la loro relazione, dopo una prova d’amore così grande. Proprio di recente, infatti, il web è stato invaso dalla notizia che due ex protagonisti sono diventati neogenitori, dando alla luce un bel maschietto. Ecco di chi si tratta.

Fiocco azzurro per Temptation Island

Alle volte, il lieto fine non appartiene solo al mondo delle favole e Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino ne sanno qualcosa. A maggio, la coppia aveva annunciato la notizia di un bebè in arrivo e, finalmente, qualche giorno fa, il bambino è arrivato, portando una ventata di amore e di gioia. Niccolò Domenico ha già conquistato chiunque gli stia attorno, dai familiari agli amici dei neogenitori.

Ma è soprattutto dalla mamma e dal papà che arrivano le dediche più dolci. Questo bambino è la prova della forza del loro amore, un amore che ha vacillato, ma che ha saputo rialzarsi. Dal 2020, anno in cui parteciparono a Temptation Island, fino a oggi, di strada ne hanno fatta. Nel 2021, mentre Carlotta era all’interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, arriva anche la proposta di matrimonio da parte di Nello e, il 28 maggio 2022, i due convolano finalmente a nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Un regalo inaspettato

Dopo il matrimonio, la voglia di allargare la famiglia era tanta, ma una doccia fredda che stravolge i loro piani non tarda ad arrivare. Infatti, a Nello e Carlotta viene detto che sarebbe stato difficile concepire un bambino in maniera naturale.

Eppure, dopo due anni di sofferenza, di visite e di tentativi, la coppia ha finalmente potuto abbracciare il loro primo figlio. Un giorno che non dimenticheranno mai e che è riuscito a concretizzare un amore lungo dieci anni, che ha resistito a momenti di crisi, aprendo un nuovo e meraviglioso capitolo.