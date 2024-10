Caos Rai: cosa accadrà a Teo Mammucari | Il destino nelle mani dei vertici

Teo Mammucari rischia grosso anche in Rai: dopo l’uscita di scena dalla Mediaset, il futuro del conduttore è in bilico, ecco perché.

Nell’ultimo anno, Mediaset è stato teatro di molti cambiamenti, in parte voluti da Pier Silvio Berlusconi, erede di Silvio Berlusconi e in parte voluti anche da chi c’è dall’altra parte. Alcuni conduttori e protagonisti dei canali di questa azienda televisiva, infatti, pare abbiano deciso di migrare altrove, andando verso nuove opportunità.

Tra questi, Teo Mammucari, che era uno dei conduttori del programma di successo di Italia Uno, Le Iene e uno dei quattro giudici dell’amatissima trasmissione Tu si que vales, in onda su Canale 5. All’improvviso, però, la sua faccia è sparita dal piccolo schermo, senza una vera e propria spiegazione.

A oggi, però, il diretto interessato torna a parlarne e lo fa proprio ora, che è coinvolto in un altro caos scoppiato in Rai. Il conduttore, infatti, era passato alla rete televisiva avversaria, ma pare che per lui le cose si stiano mettendo male. Ecco cosa starebbe accadendo dietro le quinte.

Un cambio di percorso improvviso

Forse, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Teo Mammucari andar via da Mediaset così all’improvviso, soprattutto visto il successo dei programmi che lo vedevano partecipe. Eppure, pare proprio che, a distanza di un anno, l’uomo sia felice della scelta e, più volte, avrebbe dichiarato di non avere alcuna intenzione di ritornare indietro.

Nonostante a Tu si que vales, stando alle sue parole, veniva pagato profumatamente solo per stare seduto, Mammucari ha deciso di abbandonare un ambiente che non gli dava più nulla, che non gli permetteva di crescere professionalmente e di sperimentare. E, così, è approdato in Rai, con una valigia piena di sogni e tanti progetti. Ma, ora, pare che anche qui sia scoppiato un caos. Il suo futuro televisivo sarà a rischio? Scopriamolo insieme.

Il futuro in Rai di Teo Mammucari

Teo Mammucari è riuscito a trovare il suo spazio anche nell’altra rete televisiva, con un programma tutto suo, Lo Spaesato, in onda su Rai 2. Anche se è partita in sordina, la trasmissione è riuscita comunque a ritagliarsi un piccolo spazio, sfidando alcuni mostri sacri, in onda su altri canali. Ora che è il progetto è giunto a termine, almeno per quest’anno, Teo spera di tornare con almeno otto puntate, da due ore l’una. Questo è un format che permette al conduttore di visitare i borghi più belli d’Italia, facendo fare un viaggio virtuale ai telespettatori.

Nonostante molti neanche sapevano di questo nuovo programma e lo hanno scoperto in corso d’opera, il progetto di Mammucari ha comunque riscosso parecchio successo. Proprio per questo, il conduttore ha dichiarato che se i vertici Rai dovessero decidere di non rinnovarlo, sarà costretto ad andare altrove. Staremo a vedere come si metteranno le cose per lui e cosa decideranno di fare in casa Rai, per la prossima stagione.