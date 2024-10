Myrta Merlino confessa la truffa subita in diretta: scattano le denunce immediate

La conduttrice di Pomeriggio Cinque lascia tutti a bocca aperta con la sua rivelazione: tutti i dettagli sulla truffa subita dalla Merlino.

Per la conduttrice di Pomeriggio Cinque non c’è pace. Myrta Merlino, a sua insaputa, si è ritrovata nel bel mezzo del caos, travolta da articoli che hanno la sua faccia in copertina e che dicono il falso sul suo conto.

Ovviamente, essendo un personaggio di rilievo, per via del suo mestiere, la notizia si è sparsa rapidamente, soprattutto sui social, arrivando alla diretta interessata, che non ha potuto fare a meno di denunciare la truffa.

Ma, sembrerebbe che la donna non sia stata l’unica a cedere vittima di questo giochetto, messo in piedi per cercare di ingannare centinaia di persone. Ecco cosa sta accadendo alla conduttrice e quale sarebbe stato lo stratagemma architettato dai truffatori.

Una truffa a regola d’arte, o quasi

Il nome di Myrta Merlino è solo uno degli ultimi che si è ritrovato coinvolto in questo scandalo. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, negli ultimi giorni, è stata protagonista di alcuni articoli, pubblicati su diversi social, specie su Facebook, nei quali veniva accusata di essere stata fermata dalla polizia, in aeroporto, per la detenzione di denaro non dichiarato. Per non parlare, poi, dell’articolo che parla dei fan delle donna, accorsi sotto il carcere per sostenerla, dopo che lei sarebbe stata arrestata per aver dichiarata a Stasera c’è Cattelan di avere “guadagni supplementari“.

Ovviamente, si tratta di bufale, messe in piedi per arrivare e parlare della piattaforma Instant Flip, che farebbe credere di essere contattati da esperti trader finanziari, una volta aver inserito tutti i propri dati sensibili. I truffatori farebbero credere che, investendo solo 250 euro, i ricavi giornalieri si moltiplicherebbero. Peccato, però, che con queste fake news istighino la povera gente a investire i risparmi di una vita.

Lo schema si ripete

Prima di Myrta Merlino, anche Alessia Marcuzzi aveva rivelato, durante un’intervista a Fabio Fazio, di essere stata vittima di una truffa del genere. La Marcuzzi, però, aveva parlato di Immediate Momentum, un altro portale finanziario che avrebbe permesso a chiunque di arricchirsi. A prescindere dal nome della piattaforma, ciò che conta è stare alla larga da questi articoli e siti che promettono la ricchezza in un click.

Ovviamente, Myrta Merlino ha denunciato l’accaduto alla polizia postale, senza ottenere però grandi risultati. Nel frattempo, speriamo che il racconto delle celebrità, in TV e sui giornali, aiuti a tenere la gente comune lontano da queste truffe e dai truffatori.