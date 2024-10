Giusy Ferreri: quanti anni ha e quanto è alta la cantante di Amore e Capoeira

Tutti i dettagli sulla cantante dalla voce inconfondibile: ecco un po’ di numeri che riguardano Giusy Ferreri.

Arrivata seconda nella prima edizione italiana del talent X Factor, Giusy Ferreri ha fatto capolino nel panorama musicale italiano con quello che si è rivelato essere un vero e proprio successo. Ovviamente, parliamo di Non ti scordar mai di me, canzone che ancora oggi, a distanza di anni, risuona nelle nostre teste.

La vera particolarità della cantante, che tiene tutti incollati, è la sua voce, graffiante, unica. Eppure, la donna, prima ancora di mettersi in gioco, faceva la cassiera all’Esselunga e, forse, non avrebbe mai immaginato di intraprendere una carriera del genere. Dagli esordi fino ad ora, sono molti i successi che ha sfornato la Ferreri e uno degli ultimi è proprio Amore e Capoeira, che ci ha fatto ballare per tutta l’estate 2018.

Giusy è un concentrato di energia e di talento. Con lei, il detto “nella botte piccola c’è il vino buono” è azzeccatissimo, perché la cantante ha una fisicità minuta e non si contraddistingue, di certo, per la sua altezza. Scopriamo insieme quanto è alta la donna e quanti anni ha, andando a curiosare sui dettagli della sua vita privata.

Una popolarità improvvisa

Quando Giusy Ferreri partecipò a X Factor ed entrò a far parte della squadra Over 25, capitanata da Simona Ventura, probabilmente non avrebbe mai immaginato che il suo futuro sarebbe cambiato radicalmente. È passata dall’essere cassiera all’incassare record e successi. Ha dimostrato che non è mai troppo tardi per sognare, per realizzarsi e per vivere delle proprie passioni.

Giusy Ferreri è molto seguita su Twitter e Facebook, ma un po’ meno su Instagram, dove ama pubblicare foto insieme a sua figlia o alle persone a lei care. Da oltre dieci anni, la cantante ha una storia con Andrea Bonomo, con il quale ha avuto Beatrice, la gioia più grande della sua vita. Giusy ha spento, quest’anno, 45 candeline e la sua passione per la musica cresce assieme a lei, senza mai invecchiare e passare di moda. ma, c’è un dettaglio che interessa i suoi fan più accaniti, ovvero l’altezza Giusy Ferreri. Stando ai dati riportati in rete, la cantante sarebbe alta 1 metro e 55 centimetri.

La queen dei tormentoni estivi

Se Giusy Ferreri è partita con canzoni più romantiche e malinconiche, ora pare si sia data da fare con i tormentoni. Ogni estate sforna un tormentone, spesso anche in feat con un’altra star del settore.

Oramai, i suoi fan non fanno altro che attendere un nuovo lancio, per poter ballare e divertirsi sulle note delle sue canzoni. Le stesse canzoni che hanno saputo dare una svolta e una rinfrescata al suo repertorio, più classico e introspettivo.