Chi è e cosa fa nella vita Marina Di Guardo: è la mamma di una famosissima influencer

Marina Di Guardo è una grande donna, ma anche una grande mamma: scopriamo insieme cosa fa e chi è la famosissima figlia.

Bella, con un sorriso contagioso e con una grande voglia di vivere, Marina Di Guardo è una donna con molte passioni e molta voglia di mettersi in gioco. Nel corso della sua vita, si è cimentata in diversi ambiti, dalla moda alla scrittura.

In gioventù, il suo aspetto fisico le consente di lavorare come indossatrice, diventando poi vicedirettrice dello showroom di Blumarine. Inizia a occuparsi dei rapporti con la stampa, oltre che delle vendite, diventando sempre più intraprendente e spigliata. Nel corso della sua vita, però alcuni eventi l’hanno portata a lasciare questo mondo.

Oggi, infatti, fa tutt’altro, ma la passione per la moda deve averla trasmessa a sua figlia, una nota influencer, seguitissima sui social, che ha fatto del fashion il suo marchio di riconoscimento. Scopriamo insieme di chi si tratta, curiosando nella vita di Marina Di Guardo.

Quattro bionde esplosive

Nata a Novara, nel 1961, Marina Di Guardo dedica gran parte delle sua giovinezza alla moda, fin quando non incontra quello che diventerà suo marito. Stiamo parlando di Marco Ferragni, dentista di Cremona. Insieme hanno tre figlie, Chiara, Francesca e Valentina. Ovviamente, il cognome dell’uomo non è affatto nuovo, perché richiama subito l’attenzione sull’imprenditrice digitale più famosi di questi tempi. È Chiara Ferragni la figlia di Marina e Marco, la ragazza che ha preso ispirazione dalla tenacia della madre per costruire quello che, oggi, è un impero.

Le quattro donne di casa Ferragni sono molto unite, quattro bellezze esplosive, quattro personalità piene di grinta e di forza. Si supportano in ogni momento e si sostengono sempre. In fondo, è anche grazie alle loro figlie se Marina ha intrapreso la carriera letteraria. Attualmente, infatti, la Di Guardo è una scrittrice di grandissimo successo.

I successi di Marina Di Guardo

Era il 2012, quando Marina esordisce con L’inganno della seduzione, edito da una piccola casa editrice. Si tratta di un thriller psicologico, con protagonista un transgender siciliano. L’elemento thriller torna spesso nelle opere della scrittrice, che ama questo genere. Negli anni, il suo successo cresce sempre di più e anche le case editrici più grandi iniziano a interessarsi alla sua scrittura.

Così, nel 2017, viene pubblicato il suo primo romanzo edito Mondadori, Com’è giusto che sia. Risale al 2023 l’ultima pubblicazione della Di Guardo, sempre sotto il nome Mondadori, con Quello che ti nascondevo. Inoltre, dopo lo scandalo Balocco, che ha travolto la figlia Chiara, la donna è stata messa a capo della holding dell’influencer, Sisterhood.