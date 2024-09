Conto Bancoposta: come aprirlo in 5 minuti e quanto costa al mese

Se vuoi rivoluzionare il tuo modo di risparmiare denaro o investirlo, chiedi a Poste Italiane: il conto Bancoposta è quello che fa per te.

Da un po’ di anni a questa parte, sono sempre più le persone incuriosite dalle alternative che offre Poste Italiane, in confronto a quanto propone una qualsiasi filiale bancaria. Chi ha la possibilità di mettere da parte del denaro o chi, comunque, tende a fare movimenti di denaro anche in forma digitale, dovrebbe affidarsi a istituti seri e professionali, che siano in grado di tutelare quel denaro e il cliente stesso.

Per questo, Poste Italiane ha pensato di lanciare il conto Bancoposta, simile a un conto corrente bancario, ma con tutte le peculiarità della rete postale italiana. Questo sistema è pensato per permetterti di ricevere e inviare bonifici, di accreditare lo stipendio o la pensione, ma anche di prelevare da qualsiasi sportello postale o ATM.

Grazie a questo conto, infatti, avrai una carta di debito Postepay, con la quale effettuare un determinato numero di operazioni, gestire il conto online, attraverso l’apposita applicazione Bancoposta, tenendo sempre sotto controllo il tuo patrimonio. Così facendo, avrai una presa diretta su ogni minimo spostamento di denaro, che sia in entrata o che sia in uscita. Ma, scopriamone qualcosa di più, andando a vedere come aprirlo e qual è il costo mensile da sostenere per tenerlo attivo.

Tutte le informazioni sul conto Bancoposta

Aprire un conto Bancoposta è un’operazione semplicissima, che non richiede molto tempo, né grande impegno da parte di chi la esegue. Ti basterà, infatti, recarti presso un ufficio postale e portare con te tutti i documenti necessari, ovvero documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. Inoltre, Poste Italiane ti dà anche la possibilità di scegliere tra due varianti: il conto Bancoposta standard e il conto Bancoposta pensionati. Una volta trovata l’opzione che fa al caso tuo, sarai pronto per procedere all’avvio.

Se sei abile con gli strumenti digitali, puoi concludere l’operazione anche online, accedendo al sito Poste Italiane o all’applicazione Bancoposta, tramite SPID. Il sistema ti guiderà, passo passo, nella compilazione dei tuoi dati, fino ad arrivare all’attivazione del conto. Come puoi dedurre, la procedura è abbastanza rapida e, nel giro di circa 5 minuti, otterrai il tuo conto Bancoposta. Vediamo, ora, quanto costa, annualmente, il servizio.

Il costo del conto Bancoposta

Il conto Bancoposta ha un costo di 30 euro all’anno, ma i clienti che hanno un ISEE inferiore a 11.600 euro sono esenti dal pagamento. Questo è quanto riguarda il piano standard, mentre per i pensionati le cose sono diverse.

La versione pensionati è rivolta ai titolari di trattamenti pensionistici fino a un importo lordo annuo di 18.000 euro e stabilisce che il costo del canone si completamente gratuito.