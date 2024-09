Ciao ciao Microblading, altro che tatuaggio: come avere sopracciglia perfette senza ritocco

Dì addio a rimedi costosi e poco naturali: per avere delle sopracciglia perfette, c’è solo una soluzione ed è questa qui.

Il nostro viso è un insieme di elementi che dovrebbe seguire il filo dell’armonia, per stare bene nel complesso. Per questo, si cerca di lavorare su ogni singola parte, andando a definire i tratti, esaltandoli. Ovviamente, non possono essere escluse dalla lista le sopracciglia, che aiutano a rendere lo sguardo unico e sono la cornice perfetta dei nostri occhi.

Nel corso del tempo, sono diverse le mode che le hanno riguardate. Negli anni ’90, predominava una forma sottile e arcuata, mentre ad oggi sono più gettonate quelle folte e naturali. Ma, a prescindere dalla forma scelta e amata, nonché da quella che meglio di adatta al tuo viso, non si può sfuggire dalla cura delle sopracciglia.

La diffusione dei social media ha fatto sì che si diffondesse l’ideale di sopracciglia perfette, messe in ordine con tecniche che vanno al di là della semplice matita. Stiamo parlando del microblading, che ha preso piede negli ultimi anni. Scopriamo insieme in cosa consiste, nello specifico, questa pratica e qual è il suo valido sostituto.

Il fenomeno microblading

Il microblading, così come ogni altra moda e tendenza, si è espanso a macchia d’olio, incuriosendo la maggior parte delle donne, che non ha saputo resistere nel sottoporsi a questa tecnica. Essa consiste in un trucco semi-permanente, con il quale ottenere delle sopracciglia perfettamente disegnate, con l’aiuto di aghi sottilissimi, che depositano il pigmento nella pelle.

È una sorta di vero e proprio tatuaggio, in cui ogni pelo viene disegnato singolarmente, per dare un effetto il più naturale possibile. Dunque, chiunque abbia delle sopracciglia poche folte e disordine, ha fatto ricorso al microblading per risolvere il problema. Ma, questa tecnica richiede anche un ritocco nel tempo e il tutto ha un costo che potrebbe non essere alla portata di chiunque. Perciò, abbiamo cercato di trovare una valida alternativa, che dia un effetto simile, ma che sia meno invasiva e meno costosa. Ecco di cosa si tratta.

La nuova tecnica che spopola sui social

I social sono diventati una sorta di guru ed è grazie a loro se è esplosa una nuova tecnica che sta andando a prendere il posto del microblading. Stiamo parlando dell’airbrush eyebrown, che si serve di un aerografo, che spruzza un pigmento semi-permanente sulla zona da trattare. A differenza dell’altra tecnica, questa non utilizza gli aghi ed è, quindi, indolore. Il risultato finale dura circa un mese e mezzo, contro i 18 mesi del microblading, ma offre comunque la possibilità di cambiare look senza impegnarsi a lungo termine.

Con una valida e attenta analisi delle proporzioni del viso, si applicano degli stencil che vanno a limitare l’area da trattare. L’airbrush eyebrown ha una durata che va dai 30 ai 45 minuti, e risulta, dunque, molto più veloce rispetto al microblading. L’effetto finale è molto naturale ed è per questo che il trattamento sta spopolando tra le donne. Considerando l’effetto meno duraturo e, quindi, più versatile, il costo più contenuto e le tempistiche più brevi, la tecnica dell’aerografo sta facendo impazzire proprio tutte.