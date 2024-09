Sanremo 2025: spunta un nome clamoroso sul palco | Carlo Conti a bomba sulla grande star

Il Festival della musica italiana parte col botto: Carlo Conti pare aver messo le mani su un volto acclamatissimo.

Dopo aver detto addio al suo direttore artistico più amato, il Festival di Sanremo è pronto per ripartire alla grande. Amadeus ha deciso di migrare sul Nove, lasciando un vuoto, che pareva incolmabile, all’interno degli studi Rai. Eppure, Affari Tuoi è tornato in scena con Stefano De Martino, mentre il Festival di Sanremo è pronto ad accogliere sul palco Carlo Conti, che ha in serbo grandissime novità.

Il conduttore sta lavorando assiduamente a questo nuovo inizio, esaminando con grande attenzione tutti i brani proposti dai big che hanno intenzione di partecipare alla gara. Da quello che sappiamo, il numero dei cantanti in gara sarà ridotto e le serate dureranno meno rispetto a quelle condotte da Amadeus, ma Conti non vuole di certo rinunciare alla qualità.

Infatti, pare che l’uomo abbia già messo gli occhi su una grande star per il prossimo Sanremo. Scopriamo insieme di chi si tratta, in attesa di avere la classifica definitiva dei big in gara, in previsione del prossimo febbraio.

Le regole di Carlo Conti

Essendo lui il direttore artistico, Carlo Conti ha il pieno diritto di dire la sua riguardo l’organizzazione del Festival. Il conduttore, infatti, avrebbe già deciso che la serata delle cover non influenzerà il giudizio finale e che ci sarà uno spazio anche per le Nuove Proposte. In ogni caso, al centro di tutto, ci saranno le canzoni, la musica e la passione per il canto.

Ma, ovviamente, sale anche l’attesa per sapere chi si sfiderà, durante Sanremo 2025 e chi porterà a casa la vittoria, dopo Angelina Mango. Tra i papabili nomi, ne spunta uno che nessuno avrebbe mai immaginato e a cui Conti tiene davvero tanto. Stiamo parlando di Al Bano, celebre cantautore italiano, che ha fatto della sua voce un marchio di riconoscimento.

Il ritorno della coppia per eccellenza

Quando parliamo a una coppia sul palco, che canta assieme e sforna successi, non possiamo fare a meno di pensare ad Al Bano e Romina Power. Insieme nella vita e sul palco, i due artisti hanno fatto divertire e hanno intrattenuto diverse generazioni. Ecco perché, ora, Carlo Conti spera che la magica coppia possa tornare sul palco di Sanremo, per stupire ancora una volta i presenti e il pubblico a casa.

Secondo il suo parere, il cantautore avrebbe la canzone giusta per essere ammesso in gara, ma il ritorno di Romina ha ancora tanti punti interrogativi attorno. Non ci resta che attendere e scoprire cosa accadrà in prossimità della messa in onda del Festival.