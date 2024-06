Barbecue, tutto bello ma poi sgrassarlo è un incubo: ora lo immergo in questa soluzione miracolosa

Non lasciarti intimorire dallo sporco che si incrosta sulla griglia del barbecue: vivi le tue cene con serenità, grazie a questa soluzione.

Estate significa mare e spiaggia, ma significa anche cene all’aperto, in compagnia di amici e familiari. Se hai la fortuna di avere un piccolo spazio in cui poter mangiare sotto il cielo stellato, c’è un elemento che, sicuramente, non potrò mancare. Stiamo parlando del barbecue, il re delle belle giornate.

Preparare carne o verdure alla griglia è davvero spassoso, ma quando si tratta di pulire il BBQ, si tirano tutti indietro. Teoricamente, la pulizia andrebbe effettuata dopo ogni utilizzo, per evitare che lo sporco si incrosti e diventi ancora più difficile da rimuovere.

Per farlo, però, ci sarebbero delle accortezze e dei trucchetti da seguire, altrimenti rischi di perdere solo tempo o, peggio ancora, di danneggiare la griglia stessa. Per questo, ti suggeriamo come sgrassare il barbecue in un batter d’occhio, grazie a una soluzione miracolosa che scioglierà completamente il grasso. Scopriamo insieme cosa fare.

Evita questi passaggi durante la pulizia

Prima ancora di capire qual è il modo più efficace per far brillare il tuo barbecue, cerchiamo di comprendere cosa non fare o non utilizzare. Innanzitutto, ti sconsigliamo vivamente di utilizzare detergenti chimici e troppo aggressivi, così come la candeggina, che è dannosa per la finitura della griglia in acciaio.

Allo stesso modo, evita gli spray industriali per la pulizia del forno, potenzialmente tossici per la salute. Per questo motivo, la soluzione sta proprio nei rimedi naturali ed economici. Ti basterà utilizzare ingredienti che trovi nella tua cucina e il gioco è fatto. Ad esempio, l’aceto di vino bianco, se mischiato a un litro di acqua, è utile per creare una soluzione da inserire all’interno di uno spruzzino e da spruzzare direttamente sulla griglia. Lascia agire per circa quindici minuti e rimuovi lo sporco con una paglietta. A fine procedura, risciacqua con acqua e bicarbonato, per eliminare i residui di grasso e i cattivi odori. Ma, c’è un’altra soluzione che attaccherà il grasso in eccesso e che ti semplificherà il lavoro.

Un solo ingrediente per sgrassare la griglia

L’ingrediente perfetto per sgrassare la griglia del barbecue è il caffè. I fondi ti saranno utili per rimuovere il grasso, mentre la soluzione creata con acqua e caffè sarà perfetta per liberare dallo sporco gli utensili.

Immergili per circa un’ora e vedrai come diventeranno lucidi e puliti, senza che tu faccia il minimo sforzo. Un rimedio ideale per tutti coloro che non hanno voglia di trascorrere ore a pulire il BBQ, ma che non vogliono comunque rinunciarci.