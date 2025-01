Se abiti a Rimini puoi tirare un sospiro di sollievo: CANCELLATA questa Tassa | I cittadini stanno già festeggiando

Una buona notizia per i riminesi che stanno già festeggiando: via una tassa, aumentano i motivi per sorridere e per vivere a Rimini.

Le tasse, si sa, sono una parte inevitabile della vita di ogni cittadino.

Contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici e al mantenimento del benessere della comunità.

Tuttavia, quando una tassa viene cancellata, soprattutto a livello locale, è sempre motivo di gioia e di sollievo per i residenti.

Ed è proprio ciò che è accaduto a Rimini, dove una specifica tassa è stata recentemente abolita, portando un’ondata di entusiasmo tra la popolazione: scopriamo di cosa si tratta.

Una città da vivere

Rimini, rinomata località balneare della Riviera Romagnola, offre innumerevoli vantaggi ai suoi residenti. Dalle splendide spiagge dorate al ricco patrimonio storico e culturale, passando per un’ampia offerta di eventi e attività per tutte le età, Rimini si conferma una città dinamica e accogliente.

Vivere a Rimini significa godere di un’ottima qualità della vita, con un perfetto equilibrio tra relax, divertimento e opportunità. La città offre una vasta gamma di servizi, infrastrutture efficienti e un tessuto sociale vivace. Inoltre, la comunità locale è accogliente e dinamica, e da oggi, grazie all’abolizione di questa tassa, vivere a Rimini è ancora più vantaggioso! Ma qual è la tassa in questione?

I cittadini già festeggiano

Negli ultimi anni, una delle tasse più discusse è stata l’imposta di soggiorno, introdotta nel 2012 come misura legata al federalismo municipale. Questa imposta colpiva chi soggiornava nelle strutture ricettive del territorio, con alcune esenzioni per specifiche categorie di persone. La grande notizia? Recentemente, il Comune di Rimini ha deciso di cancellare questa imposta per i residenti di Rimini, lasciando cittadini e albergatori con un motivo in più per sorridere. Inoltre, sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno anche coloro che pernottano nella città di Rimini oltre le 7 notti consecutive, i minori fino al compimento del 14° anno di età e i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l’esenzione dei minori di anni 14.

Gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1 – 2 – 3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto; i soggetti con invalidità al 100% e gli eventuali accompagnatori, ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dall’INPS e dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto; gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini. L’eliminazione di questa tassa, dunque, rappresenta un passo importante verso una maggiore accessibilità turistica, incentivando il benessere dei residenti e alleggerendo gli oneri per chi opera nel settore. Rimini si conferma, ancora una volta, un luogo straordinario da vivere e visitare.