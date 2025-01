Bici Elettrica: in Emilia-Romagna metà te la regala il comune | Bando già attivo

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo bando attivo in Emilia Romagna per l’acquisto di bicilette elettriche e cargo bike.

Le bici elettriche stanno conquistando sempre più persone in tutta Italia, e l’Emilia-Romagna si conferma una regione all’avanguardia nella promozione della mobilità sostenibile.

L’utilizzo della bicicletta, e in particolare delle bici elettriche, infatti, sta diventando una consuetudine per molti cittadini, desiderosi di coniugare praticità, benessere e rispetto per l’ambiente.

In questo contesto, sono in arrivo importanti novità per chi desidera acquistare una bici a pedalata assistita.

Grazie al nuovo bando regionale per il 2025, infatti, l’acquisto di una bici elettrica o di una cargo bike a pedalata assistita diventa ancora più accessibile per i cittadini: ecco perché e come fare domanda.

Una soluzione comoda e sostenibile

Le bici elettriche rappresentano una soluzione perfetta per chi vuole muoversi in modo ecologico senza rinunciare alla comodità. Dotate di un motore elettrico, permettono di affrontare con facilità percorsi lunghi o in salita, riducendo la fatica fisica e rendendole ideali per spostamenti quotidiani e per il tempo libero.

Oltre al beneficio ambientale, l’uso delle biciclette elettriche contribuisce a ridurre il traffico urbano e le emissioni di CO₂, favorendo una migliore qualità dell’aria nelle città. Inoltre, si tratta di un’opzione economicamente vantaggiosa rispetto all’uso dell’auto: meno spese per il carburante e manutenzione minima. Ma come fare domanda per il nuovo bando sulle bici in Emilia Romagna?

Le bici elettriche contro l’inquinamento

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di rinnovare il suo impegno verso una mobilità green con un nuovo bando per incentivare l’acquisto di bici e cargo bike elettriche. Per il 2025 sono stati stanziati oltre 2,6 milioni di euro, una cifra che segue il successo delle edizioni precedenti, che hanno visto più di 11.800 richieste accolte tra il 2023 e il 2024.

I contributi coprono fino al 50% del costo della bici, con un massimo di 500 euro per le biciclette tradizionali e 1.000 euro per le cargo bike. L’agevolazione è riservata ai residenti nei Comuni che aderiscono al Piano per la qualità dell’aria, e le domande possono essere presentate esclusivamente online fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Non perdere l’occasione: il bando è già attivo, e il momento perfetto per investire in una bici elettrica è adesso!