Compra due forni microonde da Lidl ma si rompono subito: “Se ne sono lavati le mani” | Cliente inferocita non riceve aiuto

Cos’è successo al Lidl da fare infuriare così tanto una cliente? Dopo il suo acquisto dei due forni microonde è scoppiato il caos.

Il Lidl è da sempre uno dei discount più frequentati dai clienti, in quanto sul suolo italiano, i loro punti vendita sono arrivati già da diversi anni e in punta di piedi hanno portato la loro merce a conoscenza dei cittadini.

Dopo qualche momento di esitazione, il noto discount ha iniziato a entrare nel cuore di sempre più persone i quali muniti della loro tessera fedeltà, hanno iniziato a essere sempre più numerosi. Nel corso degli anni quindi, tutto si è ampliato, dall’app ufficiale, fino al tipo di merce presente tra i vari reparti.

Oltre al genere alimentare è possibile acquistare anche altri generi come i forni microonde. Ed è proprio in merito a questo articolo che una cliente si è lamentata aspramente. Cerchiamo di capire cos’è successo.

Il volantino natalizio del Lidl

Prima di procedere, volevamo informare i lettori che è disponibile il nuovo volantino del Lidl, il quale racchiude al suo interno molteplici offerte che meritano di essere visionate. A parte il fattore negativo di cui vi parleremo a breve, che come sappiamo può succedere ovunque, il noto discount non è solo brutte esperienze, per questo è amato da molti clienti proprio per l’attenzione che gli operatori riversano su di loro.

Non fatevi dunque scappare tutta la sezione in merito alle Calze della Befana e a quella sportiva. Sappiamo tutti che dopo queste feste, sono molti coloro che cercano di ritornare in forma e sicuramente gli accessori e l’abbigliamento sportivo acquistabile da loro a poco prezzo, saranno molto utili viste le spese di questi giorni.

Caos per il forno microonde

Tornando a noi, come sapete dal Lidl vendono ormai un po’ di tutto, forni microonde inclusi. Ci sono molti commenti positivi a riguardo e come capita spesso, si possono creare anche delle situazioni negative, com’è successo a questa cliente, la quale, con una recensione pubblica lasciata su Trustpilot, ha lamentato il suo problema.

Dopo aver comprato i due fornetti ha rivelato: “Alla fine, cioè dopo 8 mesi, il produttore del microonde ha provveduto a sostituirlo ma Lidl se ne praticamente lavata le mani”. Questa esperienza, successa pochi giorni fa non ha ancora ottenuto risposta dal Lidl, chissà se il noto discount lascerà una risposta in merito? Anche perché, prima di giudicare, ricordatevi sempre che bisognerebbe conoscere entrambe le versioni di un problema. Cosa ne pensate?