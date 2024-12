3 Borghi stupendi con la neve in Emilia-Romagna: ultimi posti liberi per prenotare trekking e ciaspolate

Passate Natale o Capodanno in uno di questi 3 borghi stupendi con la neve in Emilia-Romagna e resterete senza parole. Affrettatevi perché ci sono ancora pochi posti disponibili.

Chi lo dice che le vacanze natalizie dovete per forza passarle a casa dei parenti, seduti a tavola a giocare a tombola? In realtà siete voi che dovete decidere se queste sono le giornate che fanno per voi o se avete voglia di cambiare, provando qualcosa di diverso.

Magari non a Natale, ma a Santo Stefano, chi vi vieta di andare da soli o con il vostro partner a scoprire nuove realtà che potrebbero lasciarvi piacevolmente sorpresi? Ci sono molte attività da seguire in questo magico periodo dell’anno.

Per farvi un esempio, cosa ne dite di passare le festività in uno di questi 3 borghi stupendi con la neve in Emilia-Romagna? Festeggerete finalmente il classico bianco Natale o i giorni seguenti, praticando trekking e qualche ciaspolata.

Dei manicaretti prelibati

Chi vive già in Emilia-Romagna sa perfettamente dove andare a mangiare durante le feste, in quanto nelle varie città, hanno l’imbarazzo della scelta. Piatti prelibati che risvegliano la tradizione nel cuore e nei ricordi di ognuno di loro, in quanto tutti quanti in famiglia hanno almeno una persona che era o è ancora un asso nella preparazione della pasta sfoglia.

Per chi viene da fuori invece, se non avete amici o parenti in zona che possono consigliarvi, fareste bene a leggere le varie recensioni sui vari portali e trovare un luogo dove mangiare le chicche del luogo come per esempio i cappelletti, i tortellini, la famosa piadina e così via. Sentirete che sapori.

Dal pranzo al trekking in uno di questi 3 borghi

Dopo le classiche abbuffate natalizie, cosa c’è di meglio di andare a fare trekking o qualche ciaspolata, in uno di questi 3 borghi stupendi con la neve in Emilia-Romagna, per smaltire tutti i piatti calorici mangiati il giorno prima? Se vivete in zona o se comunque quest’anno volete passare delle vacanze diverse, vi consigliamo di andare a:

Compiano: un bellissimo borgo medievale cinto da un tipico muro perfettamente conservato, con al suo interno un imponente castello. Qui potrete svolgere moltissime attività, tra cui bellissime passeggiate a cavallo, o in bici o a piedi, apprezzando il tipico paesaggio appenninico; Bagno di Romagna: qui potrete pianificare la giornata come meglio credete, da un bagno rilassante alle terme, a un’escursione presso il sentiero dell’Orchidea Selvaggia, arrivando fino al sentiero degli Gnomi, proseguendo per i vari sentieri, ammirando quel panorama da togliere il fiato; Bobbio: se vi recate in questa zona della Val Trebbia, potrete ammirare il Ponte Gobbo, il fiume Trebbia, le cascate termali del torrente Carlone e molti altri luoghi igonici, seguendo uno dei tanti sentieri previsti in zona.

Siamo curiosi di sapere, dove andrete?