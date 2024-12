Giuseppe Brindisi: chi è la moglie Annamaria Capozzi e cosa fa nella vita

Scopriamo insieme tutti i dettagli su quella che è la moglie del giornalista e conduttore TV Giuseppe Brindisi: ecco chi è Annamaria Capozzi.

Giuseppe Brindisi è uno dei volti più conosciuti del panorama giornalistico e televisivo italiano. Negli anni, ha saputo farsi spazio tra la concorrenza, lasciando la sua firma in programmi come Pressing, Studio Aperto, TG5, Stasera Italia, Zona Bianca e molti altri. Di recente, ha anche sostituito Myrta Merlino nella conduzione di Pomeriggio Cinque.

Siamo abituati, dunque, a vederlo nelle vesti di giornalista e conduttore televisivo, ma non ci interroghiamo mai su quella che è la sua vita privata, su ciò che accade quando si spengono le luci della ribalta. In realtà, sappiamo che l’uomo è sposato con Annamaria Capozzi e che, insieme, hanno una figlia nata nei primi anni 2000.

Se il nome della moglie ti suona familiare, sappi che è perché potresti averla già vista o sentita nominare. Ecco, infatti, chi è e cosa fa nella vita la Capozzi, consorte di Giuseppe Brindisi.

Un duro momento per la coppia

In un’intervista a TvBlog, Giuseppe Brindisi si è lasciato andare a una confessione sconvolgente, che ha fatto sobbalzare dalla sedia tutti i lettori. Durante il periodo di pandemia, difficile e opprimente, l’uomo era alla conduzione di Zona Bianca, dove ha rivelato la sua posizione, favorevole ai vaccini. Sposando la linea del buon senso, della scienza e di tutti quegli esperti che stavano investendo del tempo per studiare e dimostrare che la vaccinazione poteva essere l’unica via d’uscita, Brindisi non avrebbe mai immaginato di scatenare un tale putiferio.

Il giornalista ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte e, assieme a lui, anche sua moglie e tutta la sua famiglia. Un duro momento per la coppia, che ha dovuto fare i conti con menti totalmente opposte alle loro. Fortunatamente, però, non è accaduto nulla di grave e Giuseppe Brindisi è tornato in TV, pronto a far sentire la sua voce e a stare dalla parte della verità.

Tutto su Annamaria Capozzi

Anche se Giuseppe Brindisi cerca di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, conoscere la sua dolce metà è inevitabile, perché anch’essa fa parte del panorama giornalistico italiano. Nata nel 1968, Annamaria ha dedicato la sua vita alla scrittura. Dal 2003, è iscritta all’Albo della Regione Lazio, come giornalista e, per anni, è stata opinionista a Goal di Notte, per poi passare a collaborare con Mattino Cinque. Inoltre, si è occupata di diverse testate, scrivendo sia sul web che su carta stampata.

Da marzo di quest’anno, è addetta stampa della sede centrale LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Nonostante il loro sia un lavoro dove l’informazione e la ricerca sono alla base di tutto, Brindisi e la Capozzi non amano molto far parlare di se stessi. Sappiamo, però, che si sono sposati nel 2003, dopo cinque anni di fidanzamento e che, nel 2006, hanno dato alla luce la loro unica figlia, Benedetta. Ora, la ragazza ha diciassette anni e studia danza classica al Balletto di Roma. Evidentemente, per la sua vita futura, ha tutt’altri progetti, che non ricalcano le orme di mamma e papà.