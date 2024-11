È Sempre Mezzogiorno: noto chef fuori dal programma | Non tornerà mai più

Svolta imprevedibile per uno degli chef più amati di È sempre mezzogiorno: non c’è più possibilità di ritorno per lui, ecco di chi si tratta.

È sempre mezzogiorno continua a conquistare milioni di telespettatori, ogni giorno. La simpatia della Clerici e il talento degli chef in studio hanno reso questo uno dei programmi di punta della Rai. Peccato, però, che per uno di loro non ci sia stato nulla da fare.

Antonella Clerici ha sempre avuto un rapporto diretto con il suo pubblico e non si è mai nascosta dietro un dito. Il fatto che abbia deciso di tagliare fuori dal programma un noto chef, dunque, non stupisce affatto. A quanto pare, però, l’uscita di scena di questo protagonista del format non è dipesa direttamente dalla conduttrice, ma da qualcuno che è ai vertici del programma.

Comunque sia, la trasmissione si è ritrovata a dover addio a uno degli chef più amati e senza un’apparente spiegazione esaustiva. Scopriamo insieme di chi si tratta e come sono andate davvero le cose.

Un abbandono improvviso

Rinnovato per la nuova stagione televisiva 2025/2026, È sempre mezzogiorno continua a contraddistinguersi per una squadra unita e coesa. Conduttrice, chef e altri ospiti sono un vero portento e, in ogni puntata, regalano un nuovo spettacolo ai telespettatori. Ecco perché questi ultimi si affezionano ai personaggi che vedono dal piccolo schermo e, quando uno di questi lascia il team, ne risentono.

Uno degli chef, a inizio 2024, è stato travolto da una bufera mediatica, per via del suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti. Un evento che ha scosso la sua carriera, ma anche la sua vita. Stiamo parlando di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli. L’uomo sembrerebbe completamente scomparso dal piccolo schermo. In particolare, ha sorpreso il suo abbandono improvviso di È sempre mezzogiorno. La stessa Clerici, però, aveva annunciato in diretta che lo chef aveva scelto di prendersi del tempo per stare lontano dalle scene, da solo con se stesso. Poi, anche Lorenzo era intervenuto sui social, ringraziando tutti coloro che gli sono rimasti sempre accanto. Nonostante questo, però, pare che Selvaggia Lucarelli abbia voluto dire la sua al riguardo.

Dichiarazioni scottanti sullo chef

La compagna di Biagiarelli, nel corso di una diretta con Davide Maggio, qualche mese fa, avrebbe ammesso che il modo in cui Lorenzo sarebbe stato tagliato fuori è inaccettabile. Lo chef è stata una presenza fissa del programma e per la giornalista sarebbe bastato dire che l’uomo aveva preso un’altra strada. Purtroppo, però, stando alle parole della Lucarelli, nessuno lo avrebbe ringraziato per quei quattro anni di lavoro e nessuno gli avrebbe mai chiesto di tornare.

Oggi, Lorenzo è un food influencer, molto seguito sui social. Inoltre, ha scritto diversi libri e, insieme alla sua dolce metà, ha messo in piedi una società, la Boutade srl, di cui detiene il 49% delle quote. Il restante 51% è nelle mani della Lucarelli, che non ha mai lasciato da solo Biagiarelli, nonostante il periodo turbolento che ha vissuto negli ultimi mesi.