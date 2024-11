Tutte pazze per gli outfit di Beatrice Luzzi: qual é la casa di moda e quanto costa l’abito Joker

La rossa più accattivante della TV fa innamorare tutti con i suoi look: ecco tutto quello che devi sapere sugli outfit di Beatrice Luzzi.

Già quando era all’interno della casa del Grande Fratello, nelle vesti di concorrente, Beatrice Luzzi era acclamata per i suoi outfit, che facevano scalpore e venivano commentati parecchio dagli utenti web.

Ora, che sta vestendo i panni dell’opinionista, in questa nuova edizione, sembrerebbe che la donna sia ancora di più sotto i riflettori e che i telespettatori stiano amando tutti i suoi look, che sfoggia fiera, di puntata in puntata. Che la Luzzi abbia carattere da vendere è fuori discussione, ma il fatto che tutto ciò che indossa la renda ancora più determinata e mostri il suo vero lato, è ciò che più piace al pubblico a casa.

È lei la vera regina dello studio del GF, colei che sarebbe in grado di mettere in ombra persino Alfonso Signorini stesso. La sua chioma rossa fiammante non passa di certo inosservata e i suoi outfit sono la ciliegina sulla torta, che la rendono ancora più irresistibile. Di recente, ha fatto colpo l’abito Joker. Scopriamo insieme qual è la casa di moda che lo ha ideato e qual è il suo costo.

Un’opinionista tagliente

Dopo un’edizione vissuta a pieno, tra le difficoltà nate con i suoi inquilini e il rapporto altalenante con Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi, quest’anno, ha il coltello dalla parte del manico. È lei a ricoprire il ruolo dell’opinionista e a dire la sua su ciò che accade in casa. Uno dei suoi pregi, per quanto possa o non possa essere amata, è il fatto di dire sempre ciò che pensa. La Luzzi non si nasconde dietro un dito e ama stare dalla parte della verità.

Anche se il suo carattere può apparire spigoloso, Beatrice fa comunque discutere e, in un programma come quello del GF, è questo ciò che ci vuole per finire sulla bocca di tutti. Pare che la donna si stia davvero divertendo in questo ruolo, tanto da aver pubblicato un post, poi misteriosamente rimosso, dove mostrava tutto il suo rammarico per la cancellazione della puntata di sabato 30 novembre. Le sue fan, però, non vedono già l’ora di scoprire quale sarà il suo prossimo outfit e cosa indosserà per incantare i telespettatori. Intanto, ci ha pensato l’abito Joker ad attirare l’attenzione.

Beatrice Luzzi outfit: l’abito Joker super acclamato

Un tailleur originale, proprio come la sua personalità. L’abito Joker calza a pennello su Beatrice Luzzi, che lo indossa con fierezza. Potrebbe anche essere definito come abito Biondello, come lei stessa sottolinea nel suo post. Biondello è un personaggio di un’opera del celebre William Shakespeare, La bisbetica domata, che la Luzzi ha interpretato anni fa.

La creazione appartiene a Marta Jane Alesiani, un’artigiana che cuce con cura tutti i suoi abiti e che trasferisce su di essi delle storie da raccontare, e non solo da indossare. La stilista chiama questo abito Fenice e, stando ai prezzi degli altri abiti riportati sul suo shop online, potresti trovarlo a un prezzo che si aggira attorno ai 300 euro. Ricordiamo, però, che si tratta di creazioni interamente curate a mano, di qualità e uniche nel loro genere.