Maria Esposito: chi è il nuovo compagno dell’attrice di Mare Fuori

La famosissima e amatissima Rosa Ricci racconta la sua vita fuori dal set: ecco chi è il compagno di Maria Esposito.

Diventata un’icona, in poco tempo, per moltissimi ragazzi della sua età e non solo, Maria Esposito è colei che ha conquistato i fan di Mare Fuori. Probabilmente, dovrà ringraziare per sempre il personaggio di Rosa Ricci, perché è grazie a questa se, oggi, l’attrice ha un seguito così ampio.

La serie è ormai un cult e i telespettatori non stanno più nella pelle, perché non vedono l’ora di scoprire se per Rosa e Carmine ci sarà una seconda possibilità o se tutto finirà per sempre. Nel frattempo, però, Maria si tiene impegnata anche lontano dal set di Mare Fuori. Nella sua ultima intervista a Verissimo, si è presentata in compagnia di Marco D’Amore, attore e regista di successo.

Il 5 dicembre, uscirà al cinema Criature, che vedrà i due come protagonisti e che vuole dare un messaggio di speranza e di amore a tutti coloro che andranno a vederlo. Questo nuovo progetto, però, pare non essere l’unica novità nella vita dell’attrice napoletana. Maria Esposito, infatti, avrebbe ritrovato l’amore. Ecco chi è il nuovo compagno.

Tra palco e realtà

Nonostante sia abituata a recitare e a immedesimarsi in diversi personaggi, Maria Esposito è riuscita comunque a scindere la vita vera da quella del palcoscenico, ricavandosi un cerchio stretto di persone che la amano per quello che è realmente. Quando Mare Fuori ha iniziato a spopolare, l’attrice era impegnata in una relazione con Antonio Orefice, anch’egli protagonista della serie tv. Dopo la loro rottura, però, Maria è rimasta da sola per un po’, concentrandosi solo sul suo lavoro.

Era la primavera scorsa quando, ai microfoni di Silvia Toffanin, aveva rivelato di essere single, ma di augurarsi di trovare un ragazzo in grado di amarla, almeno tanto quanto si ama lei. Dopo queste dichiarazioni, aveva allontanato i rumors che le avevano attribuito una presunta frequentazione con il cantante Geolier. Da allora, della vita privata della ragazza non si era saputo più nulla, almeno fino a circa un mese fa, quando è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma.

Un amore da film

Finalmente, Maria Esposito può dirsi felice di aver trovato una persona con cui condividere questo percorso che è la vita. Si tratta di un giovane bartender, classe 1997. Rocco De Angelis ha fatto della sua passione un lavoro e, oggi, è seguitissimo su TikTok ed è noto per i suoi cocktail. Ha vinto già delle competizioni importanti ed è proprietario di due locali, nel cuore di Napoli. Di recente, ha anche pubblicato il suo primo libro, Il cocktail perfetto. L’arte di bere. Dalla A allo Spritz.

Insomma, sembrerebbe un ragazzo con le idee chiare, che si dà da fare e sa cosa vuole. Maria, dunque, si sarà lasciata conquistare proprio da questa tenacia, la stessa che la contraddistingue da sempre. Da qualche mese, ha deciso di rendere pubblica la loro frequentazione, con un post sui social, arricchito da una dolce didascalia: “Può sembrare una storia come tante, ma sembra quell’amore dei film“.