GF ascolti bassi: interviene Pier Silvio Berlusconi e fa una scelta drastica | Signorini nei guai

Pessime notizie per i fan del GF: Signorini fa i conti con una sconvolgente decisione di Pier Silvio Berlusconi, ecco di cosa si tratta.

A quanto pare, quest’anno, il Grande Fratello sta vivendo un’altalena di emozioni. Da quando si è deciso di mettere sotto lo stesso tetto i vip con i nip, pare che qualcosa sia cambiato. Una fetta di pubblico è entusiasta di questo mix e segue con felicità le dinamiche della casa. Altri telespettatori, invece, sono ancora un po’ titubanti riguardo questo cambiamento.

Fatto sta che Pier Silvio Berlusconi, dopo la scomparsa del padre, ha preso in mano le redini di Mediaset, apportando grosse modifiche. Tra queste, anche l’eliminazione del trash dai suoi canali. L’uomo, infatti, avrebbe anche chiesto ad Alfonso Signorini di incentrare il GF sulle storie emozionanti dei personaggi che ne prendono parte, mettendo da parte ciò che potrebbe essere considerato TV spazzatura.

Nonostante questo, però, pare che l’erede di Berlusconi si stia avvicinando a una scelta davvero drastica. Gli ascolti del reality sono più bassi del previsto e Alfonso Signorini potrebbe essere nei guai. Scopriamone di più insieme.

Duro colpo per i reality Mediaset

A quanto pare, i reality Mediaset stanno passando un periodo complicato. Di recente, abbiamo assistito all’ultima puntata de La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Il format doveva terminare più avanti, ma visti i bassi ascolti, si è deciso di accorpare quarta, quinta e sesta puntata in una serata sola. Purtroppo, pare che anche il GF stia subendo un duro colpo. Il 23 novembre, è andata in onda una puntata del reality, in prima serata, ma Mediaset ha dovuto fare i conti con la rete avversaria.

Su Rai 1, infatti, i telespettatori hanno trovato Milly Carlucci, con Ballando con le stelle, che ha nettamente battuto il Grande Fratello. Difatti, il reality ha registrato solamente 1,8 milioni di telespettatori, contro i 3,4 milioni dello show ballerino. Per questo, pare che si sarebbe deciso di fare un passo indietro rispetto al sabato sera, mandandolo in onda solamente il lunedì. Ma, questa non è l’unica decisione che riguarda il GF. Ce n’è una ancora più compromettente per Signorini. Ecco cosa potrebbe fare Pier Silvio.

La decisione dei vertici

A quanto pare, stando alle voci che circolano sul web, il Grande Fratello potrebbe chiudere i battenti anticipatamente. Sembrerebbe che, se nella prossima puntata non si supera il 13% di ascolti, il vincitore del reality verrà proclamato prima di Natale. In tal caso, per Signorini potrebbe esserci dei cambiamenti in vista, forse poco graditi.

SE GLI ASCOLTI DEL #GRANDEFRATELLO NON SUPERERANNO IL 13% NELLA PROSSIMA PUNTATA, ENTRO NATALE SARÀ ELETTO IL VINCITORE! — La TV! (@ilSanremo2023) November 27, 2024

Pier Silvio Berlusconi dovrà valutare attentamente cosa fare con un prodotto del genere, che ha sempre riscosso moltissimo successo e che va in onda da oltre vent’anni. Questa edizione, però, sta convincendo il pubblico e gli ascolti ne stanno risentendo. Staremo a vedere quale sarà la scelta dei vertici e quale sarà il destino del reality.