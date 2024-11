Beautiful, anticipazioni fino al 30 novembre: la coppia storica al capolinea prende una decisione drastica

Anticipazioni Beautiful al cardiopalma: si prospetta una fine del mese molto amara per una delle coppie più amate della soap.

Queste settimane, per la fiction più longeva della storia della TV, sono davvero importanti. Beautiful ha spostato i riflettori su Roma e la capitale si incendia di intrighi e dilemmi. Per questo, le anticipazioni saranno un vero e proprio colpo di scena, specie per i fan più affezionati alla soap.

Di recente, sono molti gli equilibri messi in discussione tra i protagonisti dello show, ma nessuno avrebbe mai immaginato che una storica coppia avrebbe preso una tale decisione, così drastica e improvvisa. Fortunatamente, ad arricchire e portare un pizzico di gioia, in tutti questi drammi, ci pensano alcuni volti del mondo dello spettacolo italiano.

Nelle puntate girate a Roma, infatti, abbiamo ritrovato il mitico Andrea Bocelli, che canta il suo celebre brano A te, per Brooke e Ridge, ma anche Ginevra Lamborghini, Jasmine Carrisi e Ilaria Stagni, celebre doppiatrice di Steffy Forrester. Per i fan italiani della soap, questa deve essere stata proprio una gran bella sorpresa. Un po’ meno, invece, lo sarà la notizia di una separazione senza precedenti. Ecco cosa accadrà fino al 30 novembre.

Le anticipazioni della settimana

Nelle puntate in onda da lunedì 25 novembre, vedremo Liam che farà fatica a mandare giù il tradimento di Hope. Steffy racconta a Finn quanto accaduto a Roma e Thomas si trova coinvolto in una situazioni più grande di lui. Ma non finisce qui, perché anche Brooke dovrà vedersela con Taylor, al suo ritorno dal viaggio in Italia. La bionda viene accusata, dalla sua ex amica, di aver manipolato Ridge. La capitale deve aver smosso parecchio le acque e questo non è tutto.

Una delle coppie più amate sta per giungere al capolinea. La notizia che li travolgerà è una vera e propria bomba, che manderà in subbuglio la famiglia Forrester e non solo. Nonostante RJ, Ridge e altri si congratulino con Hope e Thomas per il successo avuto a Roma, in casa Beautiful c’è aria di crisi. Ecco qual è l’avvenimento che metterà in discussione i risvolti della soap.

Un amore sul filo del rasoio

A quanto pare, ci sono brutte notizie per i fan della coppia Liam-Hope. L’uomo non riuscirebbe a passare sopra il tradimento della sua amata e sarebbe sempre più vicino a mettere un punto alla loro relazione. Così, i due coniugi saranno entrambi disturbati da questa ondata di crisi. Hope, da una parte, cercherà di recuperare il rapporto con Liam, mentre quest’ultimo si farà trasportare dalle emozioni e arriverà a dare un bacio a Steffy. Da parte sua, però, l’ex moglie di Spencer non gradirà affatto questo gesto affrettato.

Steffy è felice della famiglia che ha costruito con Finn e non vuole che niente e nessuno metta a rischio questa favola, che si è creata con non poche difficoltà. Hope, invece, dovrà fare i conti con un divorzio, che le arriva addosso come una doccia fredda. Il fatto che Liam sia stato tradito da Hope con Thomas, la persona che più odia al mondo, ha portato Spencer a prendere questa decisione, che lascerà tutti senza parole. La puntata del 30 novembre si concluderà con Hope disperata per ciò che sta accadendo al suo matrimonio e Brooke che tenterà in tutti i modi di consolare sua figlia.