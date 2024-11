Gaia Bianchi: chi è e cosa fa nella vita l’idolo della nuova generazione

Amata dai più giovani, Gaia Bianchi è un volto molto noto, ma non tutti sanno cosa fa nella vita: scopriamone di più insieme.

Gaia Bianchi nasce a Novate Milanese, il 24 febbraio 2004. Nonostante sia ancora molto giovane, appena ventenne, la ragazza ha le idee ben chiare e sa quello che vuole dalla vita. Difatti, all’età di sedici anni lascia la scuola per inseguire i suoi sogni.

Chiaramente, la sua scelta avrebbe fatto discutere chiunque, ma lei è andata dritta per la sua strada, fregandosene del parere della gente. La sua professione e la sua passione, poi, l’hanno resa l’idolo delle nuove generazioni.

Gaia Bianchi è seguita da oltre 2 milioni di followers, su Instagram. I suoi post sono virali e i like sono davvero molti. Sempre più ragazzine si ispirano al suo look e amano ciò che pubblica, ma cosa fa nella vita Gaia? Scopriamo insieme maggiori dettagli su di lei.

La Barbie del web

Gaia Bianchi non passa di certo inosservata. Nelle foto che pubblica, appare sempre con abiti molto appariscenti anche, d’altronde, ciò che risalta subito all’occhio è il colore dei suoi capelli. Bionda come una Barbie, la Bianchi è nota anche come la Barbie di TikTok. La sua professione, infatti, è quella dell’influencer, iniziata a soli quattordici anni, quando ha pubblicato i suoi primi contenuti sui social, per poi non smettere più.

Dopo aver lasciato anche la scuola per inseguire la celebrità, Gaia si è buttata a capofitto nell’attività di influencer. Dal marzo 2018 ad oggi, su TikTok, ha collezionato oltre 3 milioni di followers. Spopola con i video in lip-synk, con le sue foto e, persino, con le sue canzoni. Qualche anno fa, ha pubblicato la sua prima canzone trap, VVS, che ha riscosso grandissimo successo tra il pubblico più giovane. Nel 2021, inoltre, ha anche dato vita al suo primo libro, Sincera e ribelle, proprio come lei, che si mostra sempre agguerrita e affamata di vita. Di recente, ha fatto parecchio parlare anche la sua relazione con il cantante Tony Boy.

Un nuovo arrivato

I social parlano chiaro e, oramai, Gaia Bianchi non può nascondere più nulla. Lei e Tony Boy aspettano un bambino. Dopo diversi rumors, la ragazza ha pubblicato delle foto che raccontano tutta la verità, mostrandosi felice e ansiosa di scoprire cosa le riserverà il futuro. Tempo fa, Social Boom aveva scritto su Instagram che, venuto a sapere della gravidanza, Tony Boy avrebbe fatto un passo indietro, separandosi da Gaia.

Ad oggi, invece, sembrerebbe che la coppia sia di nuovo unita. Fin dal primo momento, la Bianchi si sarebbe dimostrata entusiasta della gravidanza, anche se non pianificata. Gaia e Tony, quindi, sono pronti a immergersi in una nuova e grandiosa avventura, che li renderà genitori e li unirà ancora di più.