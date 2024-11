Katia Pedrotti: hai mai visto sua figlia? Sono due gocce d’acqua

La figlia dell’ex gieffina è di una bellezza disarmante e somiglia tutta alla mamma: ecco chi è la primogenita di Katia Pedrotti.

In genere, si dice che il Grande Fratello sia un’esperienza che si fa fatica a dimenticare, ma per Katia Pedrotti non può che essere altrimenti. Partecipando alla quarta edizione del re dei reality, la donna ha incontrato l’amore della sua vita, quello che poi è diventato suo marito e il padre dei suoi figli.

Ascanio Pacelli e Katia, quest’anno, hanno festeggiato 20 anni d’amore e lo hanno fatto nella splendida cornice di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema. Nonostante i rumors e le titubanze del pubblico a casa, la loro storia è andata avanti e ha dato vita a una meravigliosa famiglia.

I due, infatti, hanno due figli, Matilda e Tancredi. Dalle foto che i due ex gieffini pubblicano sui loro profili social, la famiglia Pacelli appare molto unita e affiatata. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio, ovvero la grande somiglianza tra Katia e sua figlia.

La famiglia Pacelli

Dopo un colpo di fulmine come quello che c’è stato tra Katia e Ascanio, usciti dalla casa del Grande Fratello, i due hanno coronato il loro sogno d’amore e nel 2005 è nata la loro prima figlia, Matilda. Nel 2013, poi, la famiglia si è allargata ed è nato Tancredi. Il prossimo anno, la primogenita dei coniugi Pacelli compirà 18 anni e sua mamma Katia già non vede l’ora di festeggiarla a dovere.

Tra loro c’è un amore immenso, che la Pedrotti non perde occasione di sottolineare. Come accade nei suoi post, in cui si lascia andare a dolci dediche per sua figlia, come quella in cui si augura che Matilda diventi la donna che sogna di essere. La ragazza, alta già 182 cm, ha superato persino sua mamma Katia, ma la bellezza e la somiglianza tra le due è incontrastabile.

Due bionde mozzafiato

Katia Pedrotti ha 46 anni, ma sembra sempre una bambina. Di recente, ha anche ritoccato il suo look, scegliendo un taglio più corto, che mette in risalto i suoi lineamenti. La donna, però, non rinuncia mai al suo biondo, che la riporta indietro nel tempo, a quando ha varcato la porta rossa del Grande Fratello.

Anche la sua Matilda sfoggia un look super biondo, proprio come quello della mamma. Dalle loro foto, infatti, si nota la grande somiglianza che c’è tra le due e, vicino a sua figlia, Katia sembra ancora una ventenne.