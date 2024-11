Belve: Francesca Fagnani pronta al colpaccio | “La aspetto”

Belve è pronto a tornare e la padrona di casa punta a un ospite incredibile: ecco chi sta corteggiando Francesca Fagnani.

Martedì 19 novembre, dopo lo stop estivo, Belve tornerà in prima serata, su Rai 2. I fan del programma non stanno già nella pelle e non vedono l’ora di ritrovare la loro conduttrice preferita, Francesca Fagnani, che si cimenta in domanda alquanto curiose e intime, rivolte proprio ai suoi ospiti.

Arguta e geniale, la Fagnani sta conquistando sempre più telespettatori. Probabilmente, è anche merito dei volti che sceglie per la sua trasmissione. Ogni intervista diventa una vera chicca e i video della serata finiscono col fare il giro del web, nei giorni seguenti.

Ora che gli ospiti della prima puntata sono stati già decisi, pare proprio che la donna stia puntando a un nome che, se dovesse accettare, potrebbe dare vita a un’intervista imperdibile. La Fagnani è sempre più vicina al colpaccio. Ecco chi è che starebbe corteggiando la giornalista, per il suo programma.

Le nuove Belve

Belve sta per tornare e Francesca Fagnani è più carica che mai. Gli ospiti della prima puntata saranno Riccardo Scamarcio, impegnato impegnato al cinema con il film di Johnny Depp, Modigliano Modì- tre giorni sulle ali della follia e Mara Venier. Un attore dal fascino straordinario, icona di generazioni e un volto che buca lo schermo, assieme a una delle conduttrici più amate, piena di allegria e di spontaneità.

Per quanto riguarda le prossime puntate, è partito già il toto nomi per quelli che saranno gli ospiti successivi. Sappiamo che la Fagnani non delude mai e, sul web, stanno circolando nomi come quello di Flavia Vento, Claudio Lotito e, persino, Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e da mesi al centro dei gossip. Ma, pare che il nome che tutti attendono è un altro. Persino la padrona di casa la sta aspettando. Scopriamo insieme di chi si tratta.

L’intervista più attesa

Su Grazie, in un’intervista rilasciata a Giovanni Ferrari, Francesca Fagnani ha rivelato di volere una persona in particolare nel suo salottino. Parliamo di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale che, attualmente, dopo il Pandoro gate e dopo la separazione dal marito Fedez, è sulla bocca di tutti. La donna è stata già ospite da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, quindi non si esclude il fatto che possa pensare di rispondere anche alle domande della Fagnani.

Fagnani a @GiovanniFerrar su Grazia: “Chiara Ferragni a #Belve? Ci siamo parlate. La aspetto. Non so quando ma penso che verrà”. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 14, 2024

La conduttrice, sempre durante la sua intervista, avrebbe dichiarato: “Ci siamo parlate, la aspetto“. Non sappiamo ancora quando e se Chiara Ferragni deciderà di mettere piede nello studio di Belve, ma Francesca Fagnani è molto positiva al riguardo. In tal caso, l’influencer dovrà prepararsi a ricevere domande parecchio graffianti, riguardanti tutti gli scandali, che l’hanno travolta negli ultimi mesi.