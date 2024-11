Quanto costano piega e colore da Federico Fashion Style: lui pubblica il listino e respinge le accuse

Federico Fashion Style torna a essere al centro dei gossip: questa volta, però, non si tratta del suo matrimonio, ma della sua attività.

Un personaggio eclettico, che sembra di certo fregarsene del parere della gente, Federico Fashion Style è ormai sulla bocca di tutti. Prima per la fine del suo matrimonio, poi con il suo presunto coming out e, ora, per la sua attività. A quanto pare, dietro l’apparenza tutta lustrini e paillettes, si nasconderebbero delle insidie che alcune sue clienti avrebbero portato alla luce.

Durante Striscia la Notizia, di recente, è andato in onda un servizio nel quale una donna lamentava un disservizio da parte del salone di Federico. Ovviamente, il video ha fatto il giro del web ed è arrivato anche al diretto interessato, che non ha tardato a controbattere.

Ma, quello è stato solo il primo servizio, che ha dato il via a una serie di lamentele, provenienti da diverse clienti. Molte di loro hanno accusato il fatto di non aver ricevuto un preventivo prima dei trattamenti aggiuntivi, proposti dal parrucchiere stesso. In questo modo, una volta alla cassa, avrebbe avuto una salata sorpresa. Perciò, Federico Fashion Style ha deciso di pubblicare il suo listino prezzi, mettendosi al riparo da tutte le accuse. Scopriamone di più insieme.

Il comunicato stampa di Federico

Negli ultimi giorni, sul suo profilo social, Federico ha pubblicato un comunicato stampa, con tanto di listino prezzi, per ognuno dei saloni che possiede in Italia. L’uomo, infatti, è partito dalla sua città d’origine, Anzio, per poi espandersi, da nord a sud. I suoi saloni si trovano a Roma, a Napoli, a Firenze e a Milano. Insomma, il parrucchiere dei vip, più famoso d’Italia, è arrivato davvero ovunque. Ovviamente, Federico ci ha tenuto a specificare che la differenza di prezzi che c’è tra un salone e l’altro è dovuta alla differenza di spese che deve sostenere. Di città in città, i costi cambiano, ma lui mette tutto nero su bianco.

Nel comunicato stampa, hanno cercato di svelare tutta la verità che si nasconde dietro i trattamenti e i preventivi del professionista. A quanto pare, nulla sarebbe lasciato al caso e viene spiegato che si inizia sempre da una consulenza, per cercare di rispettare le esigenze del cliente, per poi passare alla presentazione dei trattamenti che dovrebbero essere applicati, con tanto di preventivo. Per questo, Federico ha dichiarato anche di cercare di garantire prezzi accessibili. Vediamo, allora, quanto ci costerebbero piega e colore nei suoi saloni.

I prezzi del parrucchiere dei vip

Come già accennato, tra una città e l’altra ci sono delle discrepanze di prezzo nei vari trattamenti di Federico. Focalizzandoci su piega e colore, ad Anzio e Napoli pagheremmo 60 euro, mentre a Firenze, Roma e Milano 85 euro. Ma, questi non sono gli unici prezzi che vengono a galla dopo la pubblicazione del comunicato stampa. Federico, infatti, avrebbe fatto luce su tutti i suoi servizi, dal semplice taglio fino al pacchetto completo, che si aggira attorno ai 400 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Ovviamente, non sono mancate le critiche e i commenti del web, a seguito di questa pubblicazione. Il post di Federico Fashion Style ha dato vita a un’accesa discussione, divisa tra chi continua ad accusarlo di aggiungere trattamenti a insaputa delle clienti, per poi far pagare di più rispetto al preventivo fatto e chi, invece, sostiene che questi siano prezzi più che giusti e onesti.