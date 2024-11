Harry e William sempre più vicini: il gesto d’affetto sembra proprio un passo avanti verso la riconciliazione

I fratelli reali potrebbero tornare ad avere un vero rapporto: Harry e William sarebbero sulla strada della riappacificazione.

Per anni, Harry e William hanno fatto parlare di loro per via del loro rapporto e delle vicissitudini che li hanno portati ad allontanarsi. Crescendo, ognuno di loro ha preso strade diverse, sposando due donne completamente differenti tra loro e seguendo stili di vita poco complementari. Nonostante questo, a distanza di tempo, i due reali hanno dimostrato che il sangue è sangue.

Il gesto d’affetto che ha visto protagonisti i figli di Lady D. ha lasciato senza parole tutti i sudditi della corona e i fan della Royal Family. Questa famiglia è una delle più seguite, chiacchierate e amate nel panorama dei reali, e ogni piccolo cambiamento o avvenimento, che viene notato, viene riportato in grande scala, avendo un eco davvero enorme.

Così, ciò che è accaduto tra William e Harry non ha potuto fare a meno di fare il giro del web, arrivando sulla bocca di tutti. Scopriamo insieme se i due fratelli si stanno riappacificando sul serio o se è stato solo un falso allarme.

Un messaggio inequivocabile

Di recente, il maggiore della famiglia si è fatto portavoce dei senzatetto, impegnandosi in una causa che premeva tantissimo anche a sua madre, la principessa Diana. William, difatti, ha raccontato la sua missione in un documentario, intitolato Prince William: we can end homelessness, che andrà in onda su Itv. Prima ancora di vederlo, però, il Daily Mail ha lanciato qualche spoiler, soffermando l’attenzione su una frase pronunciata proprio dal diretto interessato.

Il principe William, grazie al progetto Homewards, vorrebbe garantire un riparo duraturo a chiunque, eliminando per sempre gli homeless e dando dignità a tutte quelle persone che, fino ad oggi, hanno vissuto per strada, tra stenti e miseria. Oltre al messaggio commovente e d’impegno che il principe ha voluto comunicare con il suo documentario, c’è anche un altro dettaglio che non è sfuggito agli spettatori più attenti e che riguarda proprio Harry.

William e Harry verso il chiarimento?

Era dal 2018 che William non nominava il fratello minore in un discorso pubblico ed ecco perché ciò che ha detto nel suo documentario ha destato così scalpore. Parlando di sua madre Diana, l’uomo ha raccontato di quella volta che ha visitato il Passage, includendo nella frase anche il nome di suo fratello Harry.

Gli appassionati delle vicende della Royal Family si chiedono se questo sia stato un gesto d’affetto, una predisposizione alla riconciliazione o semplicemente una voglia di ricordare il passato. Nel documentario, vengono mostrate foto inedite di Diana con William e Harry, che incontrano i senzatetto e che interagiscono con loro. Probabilmente, queste immagini hanno portato il maggiore della famiglia a fare un salto indietro, ricordando i bei momenti condivisi con la sua dolce mamma e con quello che, all’epoca, era il suo braccio destro, suo fratello Harry.