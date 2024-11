Trucco Over 50: non sembrare un pagliaccio quando sei in giro | 3 semplici mosse per essere perfetta

Impara a valorizzare il tuo viso, con il make up, anche se hai più di 50 anni: non c’è età per prenderti cura di te stessa.

Chi lo ha detto che a 50 anni non ci si può truccare e sentirsi belle come quando se ne avevano 20? Spesso, le donne tendono a dimenticare quanto può essere appagante guardarsi allo specchio e volersi bene, perché credono che qualche anno in più possa decretare la fine della loro bellezza.

In realtà, non c’è niente di più sbagliato. Con tutti gli anni in più, con tutti i segni del tempo che compaiono, una donna non deve mai smettere di prendersi cura di sé. L’importanza, però, è che lo faccia nel modo corretto. Se ami truccarti, ma hai più di 50 anni, ci sono alcune cose che devi sapere.

Per non rischiare di sembrare un pagliaccio, ti basterà seguire tre semplici mosse e il gioco è fatto. Realizzare un trucco Over 50 non è mai stato più semplice di così. Vieni a scoprire come fare.

La base fa metà del lavoro

Quando si inizia a costruire una casa, si comincia sempre dalle fondamenta e, allo stesso modo, per ottenere un bel make up, occorre creare una bella base. Alle volte, si associa la bellezza all’esagerazione, perché non si ha idea di come far risaltare i tratti naturali e comunicare eleganza e raffinatezza. Una donna matura non può nascondersi dietro un make up pesante, ma deve imparare a far risaltare i suoi punti di forza, camuffando leggermente quelli che considera difetti.

Per fare ciò, è indispensabile puntare sulla luminosità. Prima ancora di pensare a che fondotinta applica, è necessario che tu segua una buona routine di bellezza, che metta in pratica una skin care con tanto di siero, creme e trattamenti mirati alle pelli mature. Dopo aver creato una tela ben idrata su cui dipingere, è arrivato il momento di scegliere il fondotinta, con cui andare a uniformare l’incarnato e camuffare qualche imperfezione. L’importanza è applicarne uno strato leggero, perché una maggiore stratificazione accentuerà ancora di più i segni del tempo e scegliere una colorazione adatta a te. Infine, per dare un tocco di luminosità in più, procedi con un leggero contouring oppure passa direttamente al blush, nei toni del pesca o rosa baby e all’illuminante, indispensabile a creare volumi.

Sguardo e labbra over 50

Una volta terminata la base, è il momento di pensare agli occhi e alla labbra. Come hai potuto notare, fare la base è un gioco da ragazzi e richiede davvero pochi minuti. Allo stesso modo, anche il make up occhi-labbra dovrà essere semplice e abbastanza sbrigativo. Con l’età, la palpebra potrebbe scendere un po’, quindi quel che ci vuole è un cut crease delicato, con un ombretto più scuro nella piega della palpebra e uno luminoso nell’angolo interno dell’occhio. Il consiglio è quello di mantenersi sui toni chiari, perché quelli scuri invecchiano.

Per quanto riguarda le labbra, invece, prediligi un rossetto nude, mai scontato e fuori luogo. Se vuoi osare, però, puoi giocare con rossetti rossi o fucsia, purché siano ludici o satinati, perché il matte è sconsigliato per il trucco over 50.