Andrea Giambruno: cosa fa ora e in quali rapporti è con Giorgia Meloni dopo la separazione

Dopo aver chiuso il capitolo con la Premier Giorgia Meloni, spuntano i primi dettagli sulla nuova vita di Giambruno: scopriamoli insieme.

Negli ultimi mesi, la separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ha fatto parecchio discutere e ha riempito le prime pagine di molti giornali. Ovviamente, se sei accanto a una personalità importante come quella della Premier, non puoi esimerti dall’essere sulla bocca di tutti.

Proprio come ciò che è accaduto di recente, quando un bancario ha deciso di voler ficcare il naso nei conti della Meloni, del suo ex Giambruno e della sorella Arianna. Ma non finisce qui, perché l’ex dipendente di Intesa Sanpaolo ha confessato di aver violato i conti anche di altri politici, alzando un polverone. Oltre sei mila accessi abusivi, con i quali ha violato la privacy di grandi nomi.

Probabilmente, il nome di Andrea Giambruno ha richiamato l’attenzione del banchiere spione proprio per via dell’importanza della persona che aveva accanto. Ora che la storia tra i due è finita, però, le cose potrebbero cambiare e l’uomo potrebbe finire nel dimenticatoio, o quasi. Intanto, scopriamo insieme cosa fa ora e quali sono gli attuali rapporti con la Meloni.

Un papà modello

Oltre a essere stato il compagno di Giorgia Meloni, dal 2014 al 2023, Andrea è anche il padre della loro figlia, Ginevra, nata nel 2016. Oggi che la bambina ha otto anni e che le cose tra i due non sono andate come speravano, la famiglia cerca comunque di restare unita. A un anno dalla separazione, i tre sono stati beccati in vacanza insieme. Dagli scatti diffusi sui social, sembrano essere felici e affiatati, come un tempo.

Tempo fa, infatti, la Premier aveva dichiarato che una separazione non equivale, necessariamente, a un conflitto e che i bambini dovrebbero crescere in un clima di pace e di serenità. Per questo, sia per il giornalista che per la politica, è stato fondamentale rimanere in buoni rapporti e preservare l’ideale di famiglia, nell’immaginario della loro figlia.

Un possibile ritorno

Nonostante la rottura tra i due sia arrivata come un fulmine a ciel sereno, molti pensano che a mettere il dito nella piaga siano state anche le intercettazioni, mandate in onda da Striscia la Notizia, nelle quali Giambruno utilizza toni sessisti nei confronti delle colleghe. In ogni caso, la Meloni si è riservata il diritto di non mettere in piazza le vere motivazioni della loro rottura e di mantenere un netto confine tra vita lavorativa e vita privata.

Oggi che, però, vediamo la famiglia riunita, in vacanza insieme, possiamo immaginare che le acque si siano calmate. Nonostante questo, la donna sostiene che tra loro ci sia semplicemente un rapporto di amicizia e di rispetto, soprattutto per il bene di Ginevra, escludendo, quindi, un possibile ritorno di fiamma.