Caterina Balivo: dove abita e quanto costa l’eccentrica libreria ad orso nel suo salone

La splendida padrona di casa de La Volta Buona lascia tutti senza parole con le foto della sua dimora: ecco dove vive Caterina Balivo.

Conduttrice di successo e super mamma, Caterina Balivo ama dividersi tra lavoro e famiglia. Anche dopo la nascita di Guido Alberto e Cora, la donna si è sempre data da fare, puntando a una crescita professionale che l’ha portata dove è ora.

Negli anni, infatti, la donna ha saputo rimboccarsi le maniche e sfruttare ogni occasione le si presentasse dinanzi agli occhi. Ora che è al timone de La Volta Buona, la Balivo non fa altro che conquistare milioni di telespettatori, con le storie che porta nel suo salottino.

E, a proposito di salottino, hai mai visto quello della casa di Caterina? Scopriamo insieme dove abita la conduttrice e quanto costa uno dei pezzi forti dell’arredamento, ovvero una particolarissima libreria ad orso.

La casa di Caterina Balivo

Nata a Napoli e trasferitasi nella capitale, per questioni lavorative, Caterina Balivo ha messo in piedi un’abitazione con i fiocchi, che condivide con la sua famiglia, suo marito Guido Maria Brera e i loro figli Guido Alberto e Cora. Nonostante viva a Roma, la Balivo ha avuto la fortuna di accaparrarsi una casa grande, che ha poi arricchito con un arredamento dal gusto impeccabile. Sui suoi social, infatti, oltre agli scatti che la ritraggono nelle vesti di conduttrice, Caterina ama condividere anche momenti di quotidianità. Foto fatte in casa, che immortalano momenti semplici ma preziosi. Una colazione in famiglia, la preparazione di un buon piatto e tutto in un ambiente che dona senza di luminosità e raffinatezza.

Forse, non tutti sanno che Caterina Balivo ha una sorella, Sarah, che è uno stimato architetto e set designer. Probabilmente, la bellezza di casa sua sarà merito anche della sorella, che l’avrà guidata verso una scelta attenta, incastrando alla perfezione qualunque complemento d’arredo. Pavimenti grigi e soffitti alti caratterizzano il salone, arredato con un divano chiaro con poltrona, un grande specchio e una libreria a forma di orso che ha fatto impazzire tutti i followers della conduttrice. Si tratta della libreria Joe di Ibride Design, dal valore di circa 3.326,00 euro.

Un connubio di eleganza e originalità

Anche se la libreria a forma di orso è il pezzo forte di casa Balivo, la dimora della conduttrice ha anche altri spazi da ammirare, come la cucina, uno dei suoi luoghi preferiti, in cui predomina il grigio e un angolo familiare con tavolo e panchine, dove poter assaporare le gustose ricette fatte in casa. In sala da pranzo, poi, c’è un lungo tavolo in legno con candelabri in ottone, dove Caterina ha registrato alcuni dei suoi episodi di Ricomincio dal NO.

La camera da letto, invece, è caratterizzata da pareti floreali e da un letto matrimoniale verde pastello, mentre nel bagno della camera da letto predomina una grande vasca retrò, in cui la conduttrice ama rilassarsi, lasciando fuori gli impegni e i pensieri.