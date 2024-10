Francesca Chillemi diventa un’icona di stile: tutte vogliono i suoi stivali di pelle | Quanto costano e dove trovarli

La bella Miss Italia stupisce tutti con il suo look: gli stivali di pelle di Francesca Chillemi hanno rapito il cuore di tutte le donne.

Che Francesca Chillemi fosse di una bellezza disarmante, lo sappiamo già. Ovviamente, qualsiasi cosa indossi la donna si trasforma in un capo fashion e super trend, ma gli stivali che ha sfoggiato in uno dei suoi ultimi post sono davvero da capogiro.

Oltre a essere una bravissima e amatissima attrice, infatti, la Chillemi è anche un’icona di stile. L’ex Miss Italia ama condividere contenuti social nei quali si mostra in look alla moda, mentre indossa accessori e calzature sempre al passo con i tempi.

Tra tutti, però, gli stivali di pelle hanno avuto la meglio e hanno mandato fuori di testa tutte le sue followers, che hanno iniziato la corsa alla ricerca e all’acquisto. Vieni a scoprire quanto costano e dove puoi trovarli.

Il look della Chillemi

Inizia l’autunno con il piede giusto e indossa anche tu gli stivali di Francesca Chillemi. La donna ha deciso di optare per una calzatura che lascia il segno, anche se abbinata con un outfit più semplice e meno estroso. Sono gli stivali, infatti, i veri protagonisti della scena, in uno degli ultimi post dell’attrice. La moda autunno 2024 ha segnato il ritorno degli stivali beige o tonalità burro, con gambale alto e tacco deciso.

Questi sono perfetti da essere indossati con un jeans, ma anche con un abito sofisticato. La Chillemi ha deciso di abbinarli a un pantalone stretto, sui toni neutri e a un cappotto lungo fino ai piedi, arricchito da piume. Il suo look completamente basato su nuance neutre suggerisce l’idea di leggerezza, di raffinatezza. Dopotutto, quando ci sono degli stivali del genere di mezzo, qualsiasi altro indumento rimane in secondo piano.

Consigli di stile

Questo paio di stivali è un elemento molto versatile e può essere abbinato in diversi modi. Con un capo di questo calibro nel tuo guardaroba, saprai sempre cosa mettere. Per non sbagliare un colpo, però, fai ben attenzione a come accostarlo agli altri indumenti, a seconda dell’occasione. Per le uscite meno impegnative, nel weekend, abbina gli stivali di pelle a un maglione oversize in tonalità neutre, beige o avorio e un paio di calze velate. Per completare il tutto, aggiungi una borsa a tracolla in pelle e il gioco è fatto.

Per un look più sofisticato, opta per un abito midi in maglia e un maxi coat con spalline XXL. Infine, per quelle serate in cui hai voglia di brillare, indossa gli stivali con una minigonna a pieghe e un dolcevita aderente. Per dare un tocco personale, gioca con le calze, colorate o a fantasia, a seconda dei tuoi gusti e dell’originalità che vuoi comunicare.