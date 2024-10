Tutti hanno notato i gioielli di Beatrice Luzzi: chi li produce e come fare per averli

Personaggio amato e discusso, Beatrice Luzzi è anche un’icona di stile: vieni a scoprire tutto sui suoi magnifici gioielli.

Che Beatrice Luzzi fosse un’icona di stile, lo avevamo già capito quando era dentro alla casa del Grande Fratello. In ogni puntata, i suoi look lasciavano senza parole il pubblico a casa. Ma, ora che la donna è diventata opinionista del reality, i suoi outfit sono ancora di più sotto l’occhio dei telespettatori, che non hanno potuto fare a meno di notare i gioielli che indossa.

Un vero look non ha senso senza un gioiello che lo illumini e che ne determini il carattere, e questo la Luzzi lo sa bene, visto il brand e lo stile che ha scelto per le puntate. Ma, la donna, a prescindere da ciò che indossa, sa bene come distinguersi.

Il suo primo accessorio, infatti, è la grinta, accompagnato da una buona dose di coraggio e di determinazione. E, forse, sarà proprio per questo che Alfonso Signorini l’ha voluta al suo fianco, in questa nuova edizione del reality. Ora, non ci resta che scoprire il segreto della Luzzi, ovvero da dove provengono i gioielli che hanno attirato così tanto l’attenzione.

Un personaggio scomodo

Quando abbiamo saputo che Beatrice Luzzi sarebbe diventata la nuova opinionista del Grande Fratello, abbiamo fatto un balzo dalla sedia, perché sapevamo bene quale fosse il suo carattere e quanto scompiglio avrebbe potuto portare in studio. E, difatti, a quasi un mese dall’inizio, la donna si sta dimostrando un personaggio alquanto scomodo, visto il suo essere senza filtri, diretta. Nell’ultima puntata, c’è stato uno scontro diretto con Shaila Gatta, che sarebbe stata accusata di comportarsi in maniera studiata con Javier.

Perché Beatrice è così, non le manda di certo a dire. Dopotutto, la sua chioma rossa e i suoi look aggressive rispecchiano molto il suo animo da guerriera. E, di recente, anche i suoi gioielli lo fanno. I fan più attenti, non hanno potuto fare a meno di notare degli accessori unici, introvabili se non in un posto preciso, che stiamo per svelarti.

Beatrice Luzzi gioielli: ecco come averli

In uno dei suoi ultimi post, la Luzzi ha pubblicato le foto in compagnia dei suoi figli, nello studio del Grande Fratello. Qui, possiamo vedere l’outfit indossato in puntata, con i rispettivi tag degli stilisti che la vestono, ma anche i gioielli che arricchiscono il suo look. Anche in questo caso, la donna ha taggato la pagina che ha creato questi splendidi accessori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Luzzi (@beatriceluzziofficial)

Si tratta de Le collezioni di Angela, un brand nato per creare gioielli esclusivi e personalizzati, ma anche per occuparsi di bigiotteria di lusso. Lo shop fisico si trova a Roma, ma esiste anche un sito online dal quale poter fare comodamente i tuoi ordini. Potrai scegliere i gioielli che fanno per te, direttamente da casa tua, così come fa Beatrice Luzzi, che non perde occasione per brillare.