Aggiornamento WhatsApp: ecco tutto quello che sognavi e ora puoi fare

Incredibile novità nella gestione di WhatsApp: l’applicazione fa un passo in avanti e lascia senza parole i suoi utenti.

Da quando è arrivata sui nostri smartphone, WhatsApp è una di quelle applicazioni di cui non si può fare più a meno. Il servizio di messaggistica istantanea coinvolge milioni di utenti, in Italia e nel mondo. Grazie alla sua possibilità di inviare e ricevere messaggi di testo, audio e altri contenuti multimediali, l’app tiene in contatto persone da ogni angolo della Terra.

Inoltre, al contrario dei social, questa applicazione non ha un target ben specifico e limitato, perché a utilizzare WhatsApp sono utenti di ogni età, dagli adolescenti fino ai nonni. Nessuno si sente più solo, grazie a questo servizio. Ovviamente, da quando è stato sviluppato fino ad oggi, sono molte le modifiche che sono state attuate.

Con il tempo, l’applicazione è stata perfezionata e migliorata, venendo incontro alle esigenze degli utenti. Di recente, si sta parlando di un’ulteriore novità, che coinvolgerà la versione beta 2.24.18.16 per Android e condivise da WABetaInfo. Questa nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma sta facendo già sognare tutti coloro che potranno utilizzarla. Scopriamone di più insieme.

La nuova funzionalità di WhatsApp

La novità che sta coinvolgendo WhatsApp e tutti gli utenti che lo utilizzano riguarda proprio le chat. Non appena le ultime modifiche saranno attuate, sarà possibile creare liste personalizzate di contatti e gruppi, generando dei filtri corrispondenti, da visualizzare nella parte superiore dell’elenco delle chat. Questa funzione è stata introdotta per semplificare la ricerca e l’accesso alle conversazioni che per te risultano più rilevanti.

Tutto ciò sarà utile, non solo per gli utenti privati, ma anche per coloro che possiedono un account business e utilizzato WhatsApp per gestire i loro affari e la loro azienda. Così facendo, le imprese avranno la possibilità di categorizzare i loro clienti, raggruppandoli in liste specifiche e ben organizzate. Una sorta di agenda che tiene tutto in ordine.

Quando sarà possibile usufruire di questa novità

Al momento, sebbene la funzionalità sia in fase di sviluppo, non c’è ancora una data di rilascio ufficiale. Tuttavia, il veloce avanzamento dei lavori farebbe presupporre che l’arrivo di questa novità sia davvero vicino.

Negli ultimi anni, attorno a WhatsApp, si stanno intensificando, sempre di più, aggiornamenti e tecniche di miglioramento, che permettono la semplificazione dell’utilizzo, da parte degli utenti. Tutto ciò, però, senza dover rinunciare alla qualità della piattaforma e alle sue caratteristiche migliori.