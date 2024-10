Aurora Tropea: alcuni fan la vedono cambiata ma lei ammette i ritocchini | Prima e dopo della dama

Una delle dame più chiacchierate del Trono Over gioca a carte scoperte e confessa i ritocchini: ecco come è cambiata Aurora Tropea.

Aurora Tropea, negli anni, ha conquistato un posto speciale all’interno del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Anche se la donna crea spesso scompiglio in studio e viene criticata da parte del pubblico, riesce comunque a ottenere grande visibilità, soprattutto grazie ai siparietti con Gianni Sperti o con il cavaliere Armando Incarnato.

Insomma, la sua personalità non passa di certo inosservata, così come non è passato inosservato il cambiamento che ha fatto, edizione dopo edizione. Oggi, la dama apparirebbe molto diversa rispetto a quando ha fatto il suo esordio in TV e i telespettatori ci tengono a sottolinearlo.

Aurora, però, pare non aver mai negato di aver fatto ricorso al chirurgo estetico, per sottoporsi a qualche ritocchino. Scopriamo insieme come è cambiata la dama e su cosa è andata a lavorare.

Il ciclone Aurora

Durante le edizioni passate, Aurora ha dato un gran bel da fare, a opinionisti, dame e cavalieri. Alcune volte, persino Maria De Filippi è arrivata a perdere la pazienza con lei. Il suo carattere, tutt’altro che mite, è una bomba a orologeria. Prima che questa nuova edizione prendesse il via, infatti, si vociferava persino che la donna sarebbe potuta rimanere fuori dal programma e, invece, a gran sorpresa, la ritroviamo ancora seduta nel parterre.

Quello che invece sembrerebbe non essere solo un’indiscrezione, è il ricorso alla chirurgia estetica da parte della Tropea. La dama non ha esitato nell’ammettere la verità, parlando apertamente di tutti i ritocchini ai quali si è sottoposta. È stato il chirurgo stesso, Giacomo Urtis, a pubblicare alcune foto della donna, che la ritraggono in un prima e dopo le punturine. Aurora ha esordito con un “Grazie al mio doc, il top“. Ma, vediamo cosa è andato a migliorare il chirurgo dei vip.

Una ventata di freschezza

Per Aurora, Urtis ha pensato a qualche iniezione per ripristinare i volumi persi e botox nelle parti medio inferiore e superiore del viso. La dama sembrerebbe molto soddisfatta del risultato, che ha dato al suo volto una ventata di freschezza. I segni del tempo sono stati attenuati e la donna appare visibilmente più raggiante.

Chissà cosa ne penserà Roberta Di Padua, ex dama del dating show che, in passato, era stata additata più volte, da Aurora Tropea, come “rifatta”. Immaginiamo, dunque, che il cambiamento della donna potrebbe essere motivo di discussione anche nelle prossime puntate, soprattutto da parte dell’opinionista Gianni Sperti, che non ha mai visto di buon occhio Aurora.