Ricordi Isabella di Uomini e Donne? Cosa fa oggi la dama dopo il divorzio

Dopo aver divorziato, la dama sembrava essere sparita: ecco, invece, come è cambiata la vita di Isabella di Uomini e Donne.

Da sempre, siamo abituati a vedere Uomini e Donne con gli occhi dell’amore, come quel programma che fa nascere e sbocciare sentimenti, ma tutto può finire. Anche quando le coppie decidono di uscire insieme dallo studio, può esserci una rottura, possono sorgere delle incomprensioni. Spesso, non è tutto oro ciò che luccica e, quando le telecamere si spengono, si accende la vita vera.

È quello che è accaduto tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi e sono usciti insieme, con la speranza di creare qualcosa di costruttivo. Difatti, sono convolati a nozze e hanno vissuto bei momenti, peccato, però, che questi sono durati poco.

Come l’ex dama stessa aveva dichiarato, sarebbe stata lei a chiedere il divorzio, dopo essersi resa conto di aver sopravvalutato Fabio. Isabella di Uomini e Donne avrebbe visto andare in fumo un intero progetto di vita. Ora, a distanza di più di un anno, scopriamo insieme cosa fa la donna.

Una fine inaspettata

Pare proprio che il 2023 non abbia portato fortuna ad alcune delle coppie che si erano formate all’interno di Uomini e Donne. Molti beniamini del programma, infatti, si sono lasciati, mettendo un punto alla loro relazione. È ciò che è accaduto tra Alessandra Vicinanza e Ida Platano, tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, tra Federico e Carola, ma anche tra Isabella e Fabio.

Questi ultimi erano molto amati dal pubblico a casa che, nel 2021, aveva seguito l’evolversi della loro storia, facendo il tifo per il loro amore. Purtroppo, però, dopo appena un anno di matrimonio, l’ex dama si sarebbe resa conto che non era quella la persona che avrebbe voluto al suo fianco per tutta la vita. E così, inaspettatamente, ha deciso di chiudere la relazione, divorziando. Dopotutto, abbiamo imparato a conoscere Isabella e la sua tenacia, quindi potevamo aspettarci già una tale forza e determinazione da parte sua. D’altra parte, la donna ha una vita che potrebbe definirsi completa, con un lavoro e con delle passioni. Un amore sarebbe dovuto essere un valore aggiunto e non qualcosa che toglie.

Isabella Ricci oggi

Isabelle di Uomini e Donne, oggi, dopo la dichiarazione del divorzio da Fabio Mantovani, gestisce un’azienda a Ravenna, dal nome Pet Village. La donna si divide tra Roma, Dubai e Ravenna, concentrandosi molto sul suo lavoro.

Isabella è sempre stata molto discreta, anche quando partecipava al programma, ma ora lo è diventata ancora di più. L’ex dama, infatti, avrebbe iniziato a utilizzare meno i social e avrebbe deciso di allontanarsi un po’ da tutto ciò che l’ha resa popolare. I suoi fan speravano di ritrovarla nel parterre del Trono Over, ma al momento non c’è alcuna ipotesi che faccia sperare in questo.