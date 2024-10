Stefano De Martino: spuntano due amori devastanti | Chi sono e quanti anni hanno

Il nuovo conduttore di Affari Tuoi si mostra senza filtri: ecco di chi si è innamorato Stefano De Martino, non crederai ai tuoi occhi.

Stefano De Martino è uno dei sex symbol della TV italiana. Simpatico, empatico, professionale nel suo lavoro e di bella presenza, l’ex ballerino di Amici ha conquistato il cuore degli italiani, soprattutto grazie alla sua attuale partecipazione ad Affari Tuoi, nei panni del conduttore.

Dopo l’abbandono della Rai, da parte di Amadeus, i telespettatori più affezionati al programma non si sarebbero mai aspettati di trovare proprio in De Martino un degno sostituto. Eppure, sono già diverse settimane che la trasmissione va in onda e gli ascolti parlano da sé. Per Stefano, il successo è garantito e si prospetta una splendida stagione televisiva.

Come lui stesso aveva dichiarato precedentemente, finalmente può avere il suo riscatto, essere conosciuto e valorizzato per ciò che fa e non solo per ciò che è stato, ovvero il marito di Belen Rodriguez. Infatti, anche se il suo nome è risuonato spesso tra le pagine delle riviste di gossip più famose, De Martino è stanco di essere etichettato solo come un bel ragazzo e punta tutto sulla sua carriera. Nonostante questo, però, ai suoi fan non è sfuggito un dettaglio incredibile. Il conduttore potrebbe avere due amori. Ecco di chi si tratta.

Un papà modello

Anche se l’amore tra lui e Belen è finito da tempo, a non finire mai sarà il sentimento che lo lega a suo figlio Santiago, che oggi ha undici anni. Stefano, stando ai contenuti che pubblica sui social e alle foto dei paparazzi, appare sempre molto affiato con il piccolo, un rapporto unico, che nessuno può scalfire. Di recente, sono state pubblicate sul settimanale Oggi gli scatti che ritraggono il conduttore di Affari Tuoi in attesa del ritorno da scuola del piccolo Santiago.

In sella a una vespa, De Martino aspetta l’arrivo dello scuolabus ma, nel frattempo, ha incontrato qualcuna per la quale pare provare un grande amore. Nessuno avrebbe mai immaginato una reazione del genere al loro incontro, eppure le foto parlano chiaro.

Un amore inaspettato

Attendendo il suo dolce Santiago, Stefano De Martino si è imbattuto in Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La bambina, di ormai tre anni, è arrivata a salutare il fratello maggiore, con la nonna Veronica e ha incrociato il conduttore, che non ha potuto fare a meno di salutarla calorosamente.

Uno scambio di sorrisi, abbracci, gesti amorevoli che non sono sfuggiti agli occhi dei passanti più attenti. Un legame inaspettato, eppure così pulito e sincero da commuovere.