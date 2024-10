Chiara Maci, star ai fornelli: quanti anni ha e dove abita

Scopriamo tutti i dettagli sulla vita privata di una delle blogger e cuoche italiane più seguite del web: quello che devi sapere sulla Maci.

Su Instagram si chiama “Chiarainpentola” e conta ben 735.000 followers. Ovviamente, stiamo parlando di Chiara Maci, la donna che ha saputo fare della sua passione un lavoro. Nata ad Agropoli, Chiara si trasferisce a Bologna a soli dieci anni, assieme ai suoi genitori. Sarà questa città a dare il via a un incontro con la cucina, fatto di amore e di scoperte continue.

Nel 2010, con la sorella Angela, decide di creare il blog “Sorelle in pentola“. Dopo soli tre mesi, viene scelta per ricoprire il ruolo di giudice in Cuochi e fiamme, programma di La7, condotto dallo chef Simone Rugiati. Da quel momento in poi, per la Maci ci sarà un successo dietro l’altro, con la conduzione di programmi come Vita da food blogger, Cortesie in cucina, L’Italia a morsi.

Per Chiara, la passione per la cucina è sempre stata più forte di tutto. Infatti, la donna aveva intrapreso tutt’altro percorso lavorativo, con una laurea in Giurisprudenza e un Master in Comunicazione, che le avevano aperto le porte all’area Marketing di Sky, dove avrebbe potuto procedere con una carriera con i fiocchi. Tuttavia, i fornelli hanno avuto la meglio ed ecco che la conduttrice decide di dare una svolta alla sua vita. Ma, ora scopriamo quanti anni ha Chiara e dove abita.

Il successo di Chiara Maci

Divisa tra televisione ed editoria, Chiara Maci si butta a capofitto nel mondo della cucina e si fa sempre più spazio nel panorama culinario italiano. I suoi libri, con le ricette gustose e ricche di fantasia, diventano un must, così come la sua presenza in programmi di successo, come quelli già citati in precedenza. Da La7 a Fox Life, fino ad arrivare a Real Time, la crescita professionale della donna sembra essere inarrestabile.

Ma, molte sono anche le soddisfazioni dal punto di vista della vita privata. Nello studio di Cuochi e Fiamme conosce e si innamora di Riccardo Rossi, attore e comico. Nel 2014, diventa mamma di Bianca, ma attorno all’identità del padre aleggia ancora un alone di mistero. Nel 2016, poi, la blogger incontra Filippo La Mantia, con il quale, nel 2018, mette al mondo Andrea. La donna, oggi, ha quasi quarantuno anni e vive a pieno la sua vita, divisa tra cucina e famiglia.

Chiara Maci, oggi

Dopo essersi trasferita a Bologna con la sua famiglia, a soli 10 anni e aver dato il via alla sua carriera dietro ai fornelli, Chiara, oggi, ha messo le radici a Milano. La star della cucina ha un appartamento in Corso Como, ma, nonostante questo, ha confessato di non amare molto lo stress e il caos del capoluogo lombardo.

La blogger e conduttrice continua a vivere della sua passione, dividendo il suo tempo tra le persone a lei care e il suo lavoro. Su Instagram, aggiorna sempre i suoi followers con video di ricette appetitose e nuovi progetti.