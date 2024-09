Loredana Lecciso: la sorella Amanda è al GF ma lei non ci andrà mai | Ecco il motivo

Dopo l’entrata di Amanda Lecciso al Grande Fratello, ecco svelato il motivo del rifiuto di Loredana: ecco cosa ha confessato la donna.

Da qualche settimana ha preso il via un’altra avvincente edizione del Grande Fratello e i protagonisti del reality hanno già iniziato a muovere le prime dinamiche, accendendo la curiosità del pubblico a casa. Peccato, però, che a far parlare di loro non sono solo gli inquilini del programma, ma anche alcuni dei volti che sono rimasti fuori dalla porta rossa.

Stiamo parlando di Loredana Lecciso, sorella di Amanda Lecciso, donna che è entrata a far parte della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Rispetto a Loredana, Amanda potrebbe essere meno conosciuta dai telespettatori, ma nel tempo di permanenza in casa troverà sicuramente una chiave per mostrare i lati più nascosti di sé e farsi conoscere a 360 gradi.

La più giovane delle tre sorelle Lecciso ha deciso di mettersi in gioco, partecipando a quello che può essere definito il re dei reality di Canale 5. Nonostante abbia sempre mantenuto un profilo basso e sia stata il più discreta possibile, pare che anche essa abbia ceduto, alla fine, al fascino delle telecamere. Tuttavia, stando alle sue dichiarazioni, per quanta popolarità abbia acquisito nel corso degli anni, Loredana non amerebbe partecipare al Grande Fratello. Ecco quali sarebbero le motivazioni del suo rifiuto.

Le due sorelle Lecciso a confronto

Loredana e Amanda hanno deciso di affrontare la vita in maniera differente, prendendo strade diverse. Persino sul Grande Fratello pare abbiano idee contrastanti. Mentre quest’ultima avrebbe accettato la proposta di Alfonso Signorini, per vivere un’esperienza diversa dal normale, prendendosi una pausa dai mille impegni quotidiani, una vacanza, senza figli, senza impegni e senza pensieri, Loredana avrebbe dichiarato di aver rifiutato per più volte la richiesta di Signorini di vederla nella casa.

In realtà, questa rifiuto deriva da un motivo molto più profondo rispetto a quello che potremmo immaginarci dall’esterno. Difatti, Loredana avrebbe dichiarato di non essere spaventata dallo stare in casa, in quanto si reputa una donna che non ama molto la mondanità e che, a questa, preferisce la tranquillità. A frenarla, non è neanche la convivenza forzata con altre persone poco conosciute o, addirittura, sconosciute. La vera motivazione si nasconde dietro tutt’altra ragione. Scopriamola insieme.

Il no di Loredana

Se, da una parte, c’è Amanda che si sta integrando bene con il resto del gruppo e ha iniziato a vivere a pieno la sua esperienza, dall’altra c’è Loredana, che ha confessato di ricevere la proposta ogni anno, ma di declinare l’invito ogni volta.

Tutto questo dipende dal fatto che il rapporto con la sua immagine non sarebbe così lineare. Per la donna, non sarebbe semplice essere ripresa 24 ore su 24, tanto da finire una possibile partecipazione al reality come una terapia d’urto.