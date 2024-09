Amadeus, che gaffe clamorosa: le telecamere riprendono tutto

L’ex volto storico di Affari Tuoi compie una gaffe che ha lasciato tutti a bocca aperta: è stato inevitabile notare ciò che ha fatto Amadeus.

Domenica 22 settembre, sul Nove, è approdato Amadeus con il nuovo ed entusiasmante programma Chissà chi è. Dopo anni di successi in Rai, tra Affari Tuoi, I soliti ignoti e Il Festival di Sanremo, il conduttore ha deciso di migrare su un’altra rete e intraprendere una nuova avventura. Non appena si è venuti a conoscenza della decisione presa, sono stati molti i commenti diffusi, soprattutto in rete.

A prendere il posto di Amadeus, ora, c’è Stefano De Martino, che ha fatto il suo esordio su Rai 1 con Affari Tuoi. Sono già un paio di settimane che l’ex ballerino di Amici intrattiene il pubblico, riscuotendo un grandissimo successo. Tutti, infatti, stanno amando i modi di fare dell’uomo, spontaneo e diretto, in grado di mettere a proprio agio i concorrenti.

Per Il Festival di Sanremo, invece, la scelta è ricaduta su Carlo Conti, che si sta già impegnando a trovare i big meritevoli di portare sul palco dell’Ariston le loro canzoni, apportando qualche piccola modifica al regolamento. Amadeus, invece, che si è tirato fuori da tutto, è concentrato su un nuovo inizio, ma forse non lo è abbastanza. Di recente, infatti, il conduttore ha fatto una gaffe clamorosa, sotto l’occhio delle telecamere. Niente è potuto sfuggire alle persone a casa, che non riescono a smettere di parlarne. Ecco cosa è accaduto.

Il debutto di Amadeus sul Nove

Per il debutto di Amadeus sul Nove, le aspettative erano davvero alte. La professionalità e l’abilità del conduttore sono note a tutti e i telespettatori non stavano più nella pelle. Finalmente, il grande giorno è arrivato e Chissà chi è è partito col botto. Infatti, non si fa altro che parlare di Amadeus già, in particolare per un errore clamoroso che l’uomo avrebbe commesso e che nessuno avrebbe corretto.

La gaffe di Amadeus non riguarda la conduzione del programma che prende le mosse da I soliti ignoti, bensì dal modo in cui il conduttore avrebbe chiuso la puntata. Sul web, si sono scatenati i commenti degli utenti, che lo hanno accusato di essere poco informato. Scopriamo insieme quale sarebbe stato il disguido che ha gettato Amadeus al centro delle polemiche.

L’errore del conduttore

Ogniqualvolta che termina un gioco che precede la prima serata, c’è l’annuncio, da parte del conduttore, di quanto segue. La gaffe di Amadeus riguarda proprio questo e la programmazione del Nove. Negli ultimi secondi della puntata di Chissà chi è, il conduttore ha lanciato il programma in prima serata, parlando di uno spettacolo di Antonio Albanese.

Peccato, però, che quello non fosse uno spettacolo, bensì un film. Stiamo parlando di È già ieri, un grande successo del 2004. La cosa che più ha sorpreso i telespettatori, oltre al fatto che Amadeus non sia stato informato in modo chiaro sulla programmazione del Nove, è che nessuno lo abbia corretto. Insomma, questo battesimo di fuoco su un’altra rete è stato segnato con una bella gaffe, che ha fatto parecchio discutere, ma che avrà fatto anche sorridere qualcuno. Ora, non ci resta che vedere come si evolverà la carriera del conduttore, lontano dalla Rai.