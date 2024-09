Giorgio Mastrota è malato? Come sta oggi e cosa fa il volto delle televendite

La sua voce è una delle più conosciute in TV e la sua arte di vendita è unica: scopri tutti i dettagli sulla vita di Giorgio Mastrota.

Giorgio Mastrota, che in gioventù ha fatto strage di cuori, conquistando persino il titolo di “Uomo ideale”, torna a far parlare di sé, dopo mesi di silenzio. Il conduttore televisivo è famoso per le sue televendite, per la voce persuasiva, che entra e insidia nelle case, in maniera del tutto spontanea.

Da sempre, infatti, siamo abituati a vederlo dietro qualche prodotto da proporre ai telespettatori, diretto e spedito nel descrivere tutte le sue caratteristiche, in grado di attirare l’attenzione e di incuriosire il suo pubblico. Insomma, Mastrota è davvero abile nel suo lavoro, ma i suoi successi sono ben altri. Chi lo segue e ne è fan, sa bene che Giorgio è stato il protagonista di diversi programmi di successo, come Matricole & Meteore, La Pupa e il Secchione, Alessandro Borghese- Celebrity Chef.

Da un po’ di tempo a questa parte, però, pare che il conduttore non sia molto presente sulle scene. Qualcuno parla di una malattia, ma ora andremo a scoprire, nel dettaglio, come sta l’uomo, cosa fa oggi e se sono veri i rumors su Giorgio Mastrota malato.

Mastrota e la famiglia

La sua popolarità sul piccolo schermo è indiscussa, ma non c’è da dimenticare che Mastrota è stato famoso anche tra le pagine di cronaca rosa, per via del suo matrimonio con Natalia Estrada, iniziato nel 1992 e terminato nel 1998 e della sua attuale relazione con la campionessa di sci alpino, Floribeth Gutierrez. Dalla loro unione, sono nati Matilde e Leonardo. Nonostante la storia tra lui e la Estrada sia terminata, però, il loro amore ha dato vita a un frutto dal nome Natalia Jr. La ragazza, nata nel 1995, è la primogenita del re delle televendite.

Grazie a lei, Mastrota è già diventato anche nonno e può godersi tutto l’affetto dei suoi due nipotini, Marlo e Sasha. Tuttavia, le difficoltà possono sorgere in qualunque famiglia, a prescindere dal successo che si ha alle spalle. E così, anche per Giorgio, ci sono stati momenti bui, dovuti a una malattia che ha stravolto la sua famiglia. Ecco di cosa si tratta.

Tutta la verità sulla malattia

A parlare della malattia è stata proprio Natalia Mastrota, ai microfoni di Verissimo. La ragazza, oramai mamma, appare una donna forte e decisa, tenace come la madre, Natalia Estrada e innamorata, come lei, dello sport. Infatti, la primogenita di Giorgio ha scelto la professione di trail runner e scialpinista, ma niente di tutto ciò è riuscito a tenerla al sicuro da una malattia che si insidia all’interno di una persona e la divora senza che nessuno se ne accorga.

Come Natalia stessa a dichiarato, a Silvia Toffanin e a tutti i telespettatori di Verissimo, lei ha dovuto lottare contro la bulimia per 5 anni. Sono stati anni difficili per tutta la sua famiglia, che l’hanno fatta seguire da degli psicologici a Milano e l’hanno ricoverato in una clinica vicino Londra, dove ha potuto seguire un percorso che l’ha guarita, prima nell’anima e poi nel corpo. Un periodo buio per Giorgio Mastrota, che si è ritrovato faccia a faccia con un mostro. Fortunatamente, però, la forza di sua figlia ha permesso a lei stessa di uscirne vincitrice, grazie anche allo sport, che l’ha aiutata molto, ma soprattutto grazie a Marlo e Sasha, che sono stati il suo faro di salvezza.