Fornelli Unti: il mix per pulirli e farli tornare come nuovi

La soluzione di cui non sapevi di avere bisogno: grazie a questo mix, i tuoi fornelli torneranno a splendere e dirai addio all’unto.

Per chi è un fanatico delle pulizie, lo sporco più difficile da rimuovere può diventare una vera e propria minaccia. Alcuni angoli della casa, infatti, sono più complicati di altri da far splendere, ma con le giuste soluzioni, riuscirai a ottenere i risultati desiderati.

La cucina, ad esempio, è il regno della casa, il luogo in cui si trascorre la maggior parte delle giornate. Chi ama stare ai fornelli sa bene quanto sia complicato ottenere un piano cottura perfettamente pulito, non unto e libero da macchie e aloni. Per questo, si va alla ricerca di prodotti che promettono miracoli e che, alla fine, deludono.

Se sei stanca di spendere del denaro inutilmente e vuoi sbarazzarti dei fornelli unti, abbiamo la soluzione che fa per te. Ti basteranno due semplici ingredienti, facili da reperire ed economici, per creare un mix che diventerà il tuo miglior alleato nella pulizia della cucina. Vieni a scoprire subito di cosa si tratta.

La soluzione pratica, a costo zero

I due ingredienti di cui avrai bisogno hanno un costo davvero minimo e potrai trovarli già tra gli scaffali della tua cucina. Stiamo parlando del bicarbonato e dell’aceto, entrambi con proprietà chimiche ideali per rimuovere le macchie più incrostate e sciogliere anche il grasso più ostinato. L’aceto, infatti, è un acido naturale in grado di sciogliere il calcare e i residui di sapone, ma è anche ideale per igienizzare e sgrassare. Il bicarbonato, invece, è un ottimo abrasivo, che rimuove lo sporco senza danneggiare le superfici.

Combinati insieme, questi due ingredienti danno vita a un mix letale per qualsiasi tipo di macchie, unto e sporco. Inoltre, si tratta di una soluzione naturale ed economica. In primo luogo, dunque, ti darà la possibilità di lucidare le superfici della tua cucina senza rischiare che sostanze chimiche dannose per la salute dell’uomo si disperdano nell’ambiente e, in secondo luogo, potrai dire addio all’acquisto di detergente costosi, e poco efficienti.

I segreti per utilizzare aceto e bicarbonato

Per far funzionare al meglio questi due ingredienti assieme, devi mescolarli fino a formare una pasta. Questa va, poi, applicata sul piano da pulire e va lasciata agire per circa 20 minuti. Dopodiché, rimuovi lo sporco con una spugna e risciacqua con acqua calda, per eliminare ogni residuo. Infine, asciuga con un panno pulito e goditi lo splendore dei tuoi fornelli

Attenzione, però, perché questa soluzione non è adatta a tutte le superfici. Infatti, dovresti evitare di utilizzarla sui fornelli in alluminio, che potrebbero danneggiarsi con l’aceto, ma anche su tutte le altre superfici più delicate. Prima di cospargere la miscela ovunque, fai un test prima su un piccolo pezzo di superficie e verifica che questa non si rovini.