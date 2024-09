Quanto guadagna Gianni Sperti? La cifra non è quella che immagini

Il celebre opinionista di Uomini e Donne porta a casa un guadagno inimmaginabile: ecco a quanto ammonterebbe il conto di Gianni Sperti.

Tra poco, ripartirà alla grande Uomini e Donne, il dating show più amato dagli italiani e dal pubblico affezionato a Canale 5. Quest’anno, la messa in onda sta ritardando di qualche settimana, per lasciare spazio alla soap turca My Home My Destiny. I fan del programma, infatti, sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di scoprire nuove storie d’amore e nuovi intrighi.

La data fissata per questa stagione è il 23 settembre. Dal prossimo lunedì, dunque, Uomini e Donne tornerà a fare capolino nelle nostre case, portando una ventata di leggerezza e spensieratezza. Ritroveremo volti noti del Trono Over, ma saremo anche pronti ad accogliere i nuovi tronisti, pronti a vivere un’avventura unica.

Siederanno sui troni, Martina e Francesca, ex protagoniste di Temptation Island, Alessio, ancora sconosciuto al mondo dello spettacolo e Michele, ex corteggiatore di Manuela Carriero. Tra nuovi volti e vecchie conoscenze, però, il programma non potrebbe fare a meno di loro, i due opinionisti più amati della TV. Stiamo parlando, ovviamente, di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il loro percorso al fianco di Maria De Filippi è iniziato anni fa e, per la gioia dei telespettatori, continua ancora. Ma, a proposito di Sperti, andiamo a vedere quanto guadagnerebbe l’uomo, grazie al suo ruolo all’interno del dating show.

Il successo di Gianni Sperti

Chi segue l’uomo da tempo, sa bene che Gianni Sperti, prima ancora di essere opinionista è stato un ballerino, ma è stato anche al centro della cronaca rosa per via del suo matrimonio e della separazione, in seguito, con Paola Barale. Da tempo, però, Sperti sembrerebbe voler tenere lontano dai riflettori la sua vita privata, cercando di preservare ogni possibile relazione, con uomini o donne che sia. Infatti, anche sul suo orientamento sessuale, Gianni non ha voluto pronunciarsi esplicitamente, ritenendo che non sia questo un argomento importante da chiarire e su cui discutere, ma ciò che conta è solo la sua felicità.

È anche grazie al suo essere diretto e senza filtri se l’uomo ha trovato pane per i suoi denti all’interno del programma di Maria De Filippi. La sua personalità lo portano a essere amato oppure odiato, senza vie di mezzo. Spesso e volentieri, tra lui e Tina si creano dei conflitti, per via delle idee diverse e delle opinioni contrastanti che sorgono, in relazione alle dinamiche che si creano in studio. Ma, lo scopo di avere degli opinionisti in studio è anche questo e loro due sanno, perfettamente, come giocare le loro carte. Visto il grande successo dell’ex ballerino, in tanti si chiedono quanto guadagna Gianni Sperti. Scopriamolo subito insieme.

Il ghiotto compenso dell’opinionista

Ad ogni puntata di Uomini e Donne, Gianni Sperti porta a casa una cifra che va dai 1.000 ai 2.000 euro. Se consideriamo, dunque, che ogni settimana vengono registrate circa una o due puntate e che al mese l’uomo è impegnato circa otto giorni, mensilmente può contare un bel gruzzoletto, che si aggira attorno ai 10.000 euro.

Una cifra tutt’altro che misera, se si pensa anche alle ore di lavoro effettive. Il guadagno di Sperti potrebbe far invidia e gola a molti, che vorrebbero trovarsi nei suoi panni, avendo uno stipendio da capogiro e godendo di molto tempo libero da dedicare a se stessi e alla propria famiglia.