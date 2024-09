Amici: la nuova prof di ballo incanta tutti | Chi ha scelto Maria De Filippi

Il tavolo dei professori di Amici accoglie un nuovo volto: ecco chi è l’amatissima docente di ballo scelta dalla De Filippi.

Domenica 29 settembre dovrebbe ripartire Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che, negli anni, ha sfornato decine di talenti. E così, la celebre soap turca Endless Love lascerà spazio a un grande e atteso ritorno. È da settimane, infatti, che i fan del programma sperano di vedere chi prenderà parte a questa nuova edizione e, finalmente, possiamo dire che ci siamo quasi.

Amici 24, però, porterà con sé molte novità, che partiranno proprio dal tavolo dei professori. Fin da questa estate, si vociferava su dei possibili cambiamenti, degli abbandoni e dei nuovi arrivi. Ora, a distanza di pochi dall’inizio, i rumors sono diventati realtà e abbiamo avuto la certezza che alcuni docenti saranno sostituiti da altri.

La conferma arriva dal diretto interessato, ovvero Raimondo Todaro che, durante un’intervista a Verissimo, in compagnia di sua moglie, nonché ballerina professionista del talent, Francesca Tocca, avrebbe rivelato che quest’anno non farà parte del cast del programma. Scopriamo insieme qualcosa di più al riguardo ma, soprattutto, andiamo a scoprire con chi Maria De Filippi avrebbe deciso di sostituire il ballerino di latini. Quando leggerai il suo nome, non crederai ai tuoi occhi.

Una ventata di aria fresca

Sono tre anni che Raimondo Todaro fa parte degli insegnanti di danza. Insieme a lui, fino alla scorsa edizione, un volto storico del programma, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Quest’ultimo dovrebbe essere riconfermato, mentre la Celentano è una certezza indiscussa, quindi su di lei non c’è alcun dubbio. La ritroveremo ancora, pronta a giudicare e a far arrivare le sue pillole di saggezza ovunque, portando in alto il nome della danza classica. Oramai, abbiamo imparato a conoscerla e ad amarla, perché, nonostante la sua severità e durezza, Amici non sarebbe Amici senza di lei.

Invece, pare proprio che dovremo fare a meno di Todaro, che ha confessato che, quest’anno, farà il tifo da casa e si godrà la sfida dal suo divano, in compagnia di sua figlia Jasmine. Anche se eravamo già pronti a dirgli addio, visto le voci che si erano ampiamente diffuse, forse nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbe arrivata lei a sostituirlo. Maria De Filippi ha scelto Gloria Deborah Lettieri come nuova insegnante di danza. Ecco chi è la ragazza e cosa ha fatto fino ad ora.

Una ballerina esplosiva

Pare proprio che, in questa nuova edizione, ne vedremo delle belle. Allo stesso tavolo della Celentano, siederà colei che, in arte, è conosciuta come Gloria di Parma. Bella, esplosiva, ex ballerina del Crazy Horse di Parigi ed ex giudice di Dance Dance Dance, programma tv di Fox Life.

Lei è la nuova prof di danza di #Amici24: Gloria Deborah Lettieri, in arte Gloria di Parma. Ballerina italiana ed ex giudice di Dance Dance Dance #AscoltiTv pic.twitter.com/qfLkb8pEqg — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) September 16, 2024

La sua personalità non passerà di certo inosservata e siamo sicuri che la donna creerà interessanti dinamiche all’interno dello show. Ora, non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova edizione e goderci lo spettacolo. Non dimentichiamo, però, che i veri protagonisti saranno i talenti e noi non vediamo già l’ora di scoprire chi prenderà posto dietro quei banchi.