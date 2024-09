“Bidet a secco’: primo scandalo al GF dopo 48 ore di programma | Non fanno in tempo a censurare

Il Grande Fratello è partito da poco e già tira fuori degli scandali: vieni a scoprire cosa è accaduto davanti agli occhi delle telecamere.

Questa edizione del Grande Fratello, così come le passate, è stata molto attesa dal pubblico a casa. Anche se sembrerebbe che i numeri registrati durante la prima puntata non siano stati così vertiginosi, a casa Mediaset non si scoraggiano, perché sanno che questo è un reality di punta della rete e che, nel corso delle settimane, riuscirà a riscuotere il successo sperato.

Così come lo scorso anno, sotto lo stesso tetto della nuova edizione, ci sono vip e nip, pronti a condividere emozioni, gioie e anche incomprensioni. La porta rossa si è aperta lunedì 16 settembre e, a capitanare la squadra, c’è ancora una volta Alfonso Signorini. In studio con lui, Rebecca Staffelli che si occupa della parte social, riportando le interazioni degli utenti e Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista. Questa volta, però, il volto del TG5 non sarà da sola, perché condividerà il trono con Beatrice Luzzi.

L’attrice, reduce dalla partecipazione al GF dello scorso anno, oltre ad aver conquistato il secondo posto, ha conquistato anche il cuore dei telespettatori e Alfonso ha richiesto di averla con sé, durante questa nuova avventura. Il temperamento della Luzzi, infatti, smuoverà parecchio le acque e servirà a mettere un po’ di pepe in più. Del resto, agli scandali ci pensano già abbastanza i nuovi inquilini che, nel giro di 48 ore, hanno dato il meglio di loro. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Nulla sfugge al GF

Chi entra nella casa del Grande Fratello, sa bene che è sempre, costantemente, sotto l’occhio attento e vigile delle telecamere. Ogni angolo delle stanze viene spiato e le immagini vengono riportate in TV. Ancora più che in televisione, però, i video vengono divulgati sui social e, in una frazione di secondi, fanno il giro del web. In pochissime ore, però, i nuovi protagonisti del reality pare abbiano dimenticato di essere in diretta, 24 ore su 24, facendo gesti e dicendo cose che non sono passate di certo inosservate.

Shaila Gatta, ad esempio, ex ballerina di Amici e velina, si è già aperta, tirando fuori un dettaglio intimo della sua vita, parlando in sauna con Lorenzo Spolverato. Il concorrente, modello ed estraneo al mondo dello spettacolo, ha svolto diversi lavori nel corso della sua vita, dal cameriere all’animatore nei villaggi turistici. Il bell’aspetto del ragazzo è stato apprezzato da tutte le inquiline, soprattutto da Jessica Morlacchi. Ed è proprio Spolverato il protagonista del vero primo scandalo di questa edizione. Ecco cosa ha combinato, non curante delle telecamere.

Partenza col botto

Non sappiamo ancora come si evolverà il percorso di Spolverato all’interno del reality, ma sappiamo che il suo inizio verrà ricordato per sempre. Dopo qualche ora dall’ingresso, il ragazzo è stato beccato nel bagno, mentre si faceva un “bidet a secco“, stando a ciò che si legge sul web.

L’accaduto ha fatto divertire, ma anche discutere gli utenti social. Le telecamere hanno ripreso tutto e non hanno fatto in tempo a censurare. Nel frattempo, il ventisettenne è stato beccato anche dal coinquilino Luca, il parrucchiere di questa edizione. Senza alcun imbarazzo, Lorenzo ha continuato a fare ciò che stava facendo, dando in pasto ai social il primo di una lunga serie di video che verranno commentati e diffusi in rete.